2018-12-04T12:45:04+03:00
Общество

В Липецке и области забраковали более 400 кг мяса

Виновные заплатят 780 тысяч рублей штрафа
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области нашли опасное мясоВ Липецке и области нашли опасное мясоФото: "КП" Архив
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В Липецкой области за 9 месяцев этого года провели 165 плановых и внеплановых проверок. Специалисты проконтролировали юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые производят и реализовывают мясную продукцию.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, исследовано 290 проб мяса. Не соответствовали по микробиологическим показателям – 4 (1,4%). Физико-химические показатели в норме. Не выявлено проб с превышением гигиенических нормативов по содержанию загрязнителей химической природы – соли тяжелых металлов, бензапирен, пестициды. В мясе не обнаружено ГМО, антибиотики, радиоактивные вещества.

При проверке хозяйствующих субъектов специалисты выявили нарушения требований санитарного законодательства и в сфере защиты прав потребителей. Так, условия хранения мяса не соответствовали нормам. Продукция не была промаркирована. Отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность мяса. Нарушение товарного соседства, санитарной обработки торгового инвентаря, не соблюдались правила личной гигиены.

Так, за 9 месяцев специалисты забраковали 145 партий общим весом 425 кг некачественной и опасной мясной продукции. Виновным лицам назначили штрафы, суммой 780 тысяч рублей. Вынесено 146 постановлений.

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