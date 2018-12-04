В Липецкой области построят 3 новых детских сада и 8 ясельных корпусов

Сегодня на комитете по социальным вопросам депутаты рассмотрели и одобрили проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», - сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Львиная доля расходов областного бюджета, 15,4 млрд. рублей, в будущем году будет направлена на реализацию социальной политики. Запланировано строительство жилья для детей-сирот. По словам главного финансиста области Вячеслава Щеглеватых, на эти цели в течение 3 лет потратят 1,7 млрд. рублей. Это позволит обеспечить жильем почти 1 тысячу детей-сирот. Кроме того, предусмотрены в бюджете на будущий год средства на ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а также на социальные выплаты гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- На социальную сферу пойдет почти 63% всех средств. В том числе на увеличение зарплат бюджетникам. Из консолидированного бюджета будет дополнительно направлено 1,6 млрд. рублей. Индексация коснется 108 тысяч человек, - отметила председатель социального комитета облсовета Оксана Глотова. - Заложены средства и на строительство дошкольных образовательных учреждений. Всего в течение 3 лет в регионе откроют 3 новых детских сада и 8 ясельных корпусов в Липецке, Липецком и Елецком районах. За счет этого появится 2300 дополнительных мест для наших малышей. В следующем году будет сдана школа на ул. 50 лет НЛМК в Липецке, и начнется строительство новой школы в г. Усмани, а также в с. Пятницкое Краснинского района.

На здравоохранение в следующем году будет выделено 6,1 млрд. рублей. Запланированы средства на строительство сразу нескольких новых объектов: хирургического корпуса областного онкодиспансера в Липецке, детской поликлиники в Усмани, хирургического корпуса детской областной больницы, нового поликлинического корпуса липецкой городской детской больницы. Продолжится модернизация диагностической базы медицинских учреждений. В городских и районных поликлиниках установят около 130 современных аппаратов. Запланировано и строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

Впервые за последние 20 лет, как отметил на комитете Вячеслав Щеглеватых, предполагается выделить из областного бюджета средства на обновление подвижного состава в сумме 815 млн. рублей. В рейсы выпустят почти 150 единиц новых автобусов, в том числе на электродвигателе.

Проект бюджета на комитете депутаты одобрили и рекомендуют для рассмотрения на сессии регионального парламента, которая состоится 18 декабря.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.