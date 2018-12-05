2018-12-05T11:21:12+03:00
Общество

Работники НЛМК высадили 11 тысяч деревьев и кустарников

НЛМК подвел итоги ежегодной кампании по озеленению и благоустройству промышленной территории
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Для поддержания экологически эффективного зеленого барьера в 2018 году высадили более 2 тысяч деревьев и более 9 тысяч кустарников, обустроили и обновили более 218 тысяч кв. метров газона и клумб.

Новые зеленые насаждения появились вдоль внутризаводских дорог и основных пешеходных путей, у административно-бытовых корпусов, на площадках для отдыха, на свободных участках, а также вдоль периметра предприятия. В работах по озеленению участвовали несколько тысяч человек из более 40 подразделений комбината. Больше всего деревьев посадили в коксохимическом цехе.

За последние десять лет на территории НЛМК высадили около 180 тысяч деревьев и кустарников. На это направили около 22 млн рублей. В озеленении территории традиционно участвуют работники большинства производственных и административных подразделений комбината.

«Сегодня почти четверть территории Новолипецкого комбината занимают деревья и кустарники. Это выше среднего показателя для предприятий аналогичного класса и соответствует нормативам по озеленению жилой застройки городов. Мы ежегодно поддерживаем и расширяем наш «зеленый барьер», который помогает эффективно бороться с запыленностью и повышать качество атмосферного воздуха. При этом мы не стоим в стороне от общегородских проблем и помогаем в благоустройстве и озеленении парков, скверов, общественных территорий», — отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

В сентябре этого года в рамках экологической акции «Зеленая Россия» более 2 000 работников комбината убирали от мусора и сухой листвы территорию производственных подразделений, опиливали сухие деревья, высаживали молодые саженцы, благоустраивали клумбы и газоны. За месяц собрали и вывезли c промышленной площадки для безопасной утилизации свыше 80 тонн мусора.

В текущем году сотрудники НЛМК навели порядок не только в цехах, но и на городских территориях, в парковых зонах, местах отдыха и в своих дворах. Так, в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» в сентябре в сквере 11 микрорайона волонтеры убрали от мусора территорию сквера, восстановили клумбы и скамейки, высадили саженцы, обрезали сухие деревья. Более 500 деревьев и кустарников при участии работников комбината посадили в микрорайоне «Елецкий».

Автор: Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК

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