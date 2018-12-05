Новый генподрядчик достроит в Липецке 6 домов

В эту среду, 5 декабря, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов встретился с председателем Совета директоров ПАО «Орелстрой» Александром Рогачевым. Напомним, компания взялась достраивать проблемные дома в микрорайонах «Европейский» и «Елецкий».

Встреча началась с разговора о том, что «Орелстрой» зарегистрировал компанию ООО «ОДСК Липецк». Она станет генеральным подрядчиком, который продолжит возведение 6 долгостроев.

- Руководитель холдинга подтвердил, что регистрация нового юридического лица не повлияет на планы по застройке микрорайонов, находящихся в зоне его ответственности, - прокомментировал Игорь Артамонов. - ООО «ОДСК Липецк» станет еще одним источником поступления средств в бюджет Липецкой области.

Александр Рогачев также отметил, что все налоги от деятельности новой компании будут оставаться в казне областной администрации, а работа на площадках заметно ускорится. Он повторил, что дольщикам не стоит волноваться, так как за достройку объектов по-прежнему отвечает «Орелстрой».