2018-12-06T14:04:53+03:00
Общество

Группа НЛМК совместно с потребителями будет развивать технологию производства энергоэффективных трансформаторов

Подписан меморандум о сотрудничестве с производителями электротехнического оборудования
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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, подписала меморандум о промышленном сотрудничестве с производителями электротехнического оборудования из стран Евразийского экономического союза. Совместно с партнерами компания планирует способствовать развитию технологии производства энергоэффективных трансформаторов нового поколения из высокопроницаемой электротехнической стали (ВПС).

Меморандум уже подписали производители трансформаторов из России, Белоруссии и Армении, при этом сотрудничество открыто для всех участников евразийского рынка.

Партнерство предусматривает проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку и внедрение новых стандартов энергоэффективности, продвижение евразийской трансформаторной продукции нового поколения на мировых рынках и др.

Группа НЛМК – единственный в России производитель трансформаторного проката с высокими требованиями по магнитным свойствам. Доля Группы на мировом рынке трансформаторного проката составляет около 10%.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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