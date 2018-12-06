"Твори добро – нет большей радости…"

Его история ведет отсчет с суровых военных лет. До февраля 1943 г. в помещениях заброшенного женского монастыря в урочище «Скит» Задонского района располагался полевой военный госпиталь №4390. После его перевода здесь был образован трудовой лагерь для инвалидов Великой Отечественной войны. Впоследствии, в 1969 г., он был переформирован в психоневрологический интернат и через 20 лет перемещен в отстроенный рядом современный комплекс.

Подаренный новый автобус, как уверен директор интерната Александр Токмачев, очень пригодится.

«Здесь люди с щедрою душой»

Сегодня женский интернат, где проживает 600 человек (инвалиды I и II группы, страдающие психическими заболеваниями), фактически автономное поселение в Кашарском сельсовете. Здесь свой водозабор, котельная, прачечная, столовая, 12 спальных корпусов. Практически это маленький уютный городок с ухоженной территорией. Причем живописные цветочные и тематические композиции (особенно ярки в теплое время года) – дело рук проживающих и персонала. И с каждым приездом сюда словно окунаешься в созданную тут атмосферу умиротворенности, теплоты и заботы. Ведь здесь трудятся те, кто по жизни доноры, отдающие своей работе частицу души, для которых понятие «рабочее время» весьма условно. И та традиция заботливого, участливого отношения к инвалидам, которая была здесь еще в годы военного лихолетья, бережно хранится.

- Мы стараемся сделать жизнь наших подопечных интересной, чтобы они ни в чем не чувствовали себя обделенными, - отмечает директор интерната Александр Токмачев. – В общественной жизни активно заняты 120 проживающих (по показаниям самочувствия – авт.). Регулярно выезжаем за пределы района, участвуем в различных межрайонных, областных (и межрегиональных) спортивных соревнованиях, спартакиадах, концертах, смотрах-конкурсах. Не так давно принимали участие в выставке прикладного творчества в Липецке, где было представлено 47 наших работ. И коллекция всевозможных кубков, наград, грамот только пополняется. Недавно наша Елена Архипова на областном «Фестивале спорта» стала лучшей по настольному теннису. Мы принимаем гостей, и сами выезжаем на экскурсии, стремимся, чтобы жизнь наших подопечных была и насыщенной, и комфортной во всех смыслах. В интернате трудится 309 человек, и случайных среди них нет. Это очень нелегкий труд, требующий самоотдачи, терпения. А первое – это доброта, без любви к ближнему, милосердия здесь работать попросту не получится.

Подопечные интерната выступили не хуже профессионалов

К каждому – особый подход

Подопечные интерната находятся под постоянным наблюдением медперсонала, который ведет мониторинг поведенческих изменений пациентов. Фактически каждый из сотрудников для них в определенной степени психотерапевт, родитель и нянька. Контингент проживающих очень разный, к каждому нужен свой, индивидуальный подход. И очень важно создать атмосферу домашнего уюта, занятости по интересам.

- Для работы с людьми с интеллектуальными нарушениями у нас есть все возможности, - делится зав. реабилитационным отделением Сергей Струков. – Сотрудники отделения недавно прошли переобучение, их уровень соответствует необходимым профессиональным стандартам. Для наших подопечных здесь все условия - они заняты уходом за растениями, выращиванием рассады цветов (8-9 тыс. корней, есть своя тепличка - авт.), у нас есть группы вокалистов и танцоров, ставим разные постановки по мотивам сказок. Стараемся использовать все виды арт-терапии – вышивание, рисование, вязание, лепка из глины, лоскутное шитье и т.д.

А супер задача персонала – используя весь имеющийся арсенал возможностей, вернуть подопечных в социум. Хоть и очень редко, но бывают случаи, когда проживающие в интернате обретают (по показаниям) дееспособность. В последнее время получает распространение и сопровождаемое проживание, появились и палаты временного содержания.

Каждодневное внимание, забота и уход со стороны персонала делают свое благое дело. Средняя продолжительность жизни проживающих здесь, к слову, 75 лет (если вспомнить, что все они инвалиды I и II групп).

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Время итогов и новая веха

В рамках проведения юбилейного года прошли соревнования и фестивали, встречи с ветеранами. Сотрудники интерната восстановили историю его возникновения, подняв архивные документы из Орловской области, Санкт-Петербурга. А своеобразной кульминацией юбилея стали торжества, прошедшие недавно в киноконцертном зале интерната. Здесь чествовали ветеранов и лучших работников, представителей предприятий-партнеров и поставщиков, журналистов.

- То, что вы делаете – это великий труд, вы совершаете каждодневный подвиг. Не привыкайте к беде, всегда идите на работу с распахнутым сердцем, дарите и дальше свою любовь! – отметила в своем выступлении первый заместитель начальника областного управлении соцзащиты Татьяна Андреева. От властей области она вручила для интерната сертификат на покупку автобуса.

Самоотверженный труд работников интерната (здесь образовался уже целый ряд династий) получил высокую оценку и со стороны райадминистрации, и предприятий-смежников. Александр Токмачев отметил большой объем работ, проведенный учреждением за последнее время– практически завершено переоборудование прачечной, реконструирована котельная (она теперь блочно-модульная), заменены участки теплотрассы, достроен склад-долгострой, впереди предстоит реконструкция столовой.

А самым зрелищным стали выступления на сцене тех, ради которых все это делается - подопечных интерната. Своим замечательным пением, танцевальными номерами они заслужили искренние аплодисменты всех присутствующих.

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«Сейчас здесь, как в санатории»

В ходе торжественного мероприятия на экране были показаны кадры кинохроники военных лет, связанные с историей интерната, другие архивные материалы. Один из них (1945 г.) гласил, что «культурно-массовая работа здесь запущена, радиоприемник зачастую не работает из-за отсутствия э/энергии, кинопередвижка посещает редко».

Это сегодня в помещениях интерната современные телевизоры, компьютеры и видеопроекторы, общественная жизнь здесь насыщена и интересна. А десятки лет назад условия жизни и работы в интернате были, безусловно, намного суровее и тяжелее, и об этом помнят живые свидетели-ветераны:

86-летняя Татьяна Еремина, трудившаяся здесь санитаркой в 50-е годы (ее стаж 34 года), вспоминает, что воду тогда носили с источника, дрова для печи рубили в лесу, а больных мыли в корыте.

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- Сейчас здесь, как в санатории. Изменения, которые произошли – это небо и земля, - сравнивает условия Валентина Первеева, начавшая трудиться здесь в 1960 г., и проработавшая сестрой-хозяйкой 37 лет.

Условия пребывания изменились кардинально, но, как и десятилетия назад, в отношении к проживающим остаются неизменны душевность и теплота, любовь и милосердие.

И как справедливо замечает ветеран Галина Белокопытова, проработавшая в интернате 28 лет, «мы с подопечными, были и будем как родные - большая и дружная семья».

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Автор Владимир КУЛИК. Фото автора.

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