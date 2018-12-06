Опекунские семьи получат дополнительную помощь из областного бюджета

Для детей-сирот, которые воспитываются опекуном или попечителем, вводятся такие же выплаты, которые сегодня установлены для приемных семей, - сообщает пресс-служба Липецкого областного совета. Это ежемесячная материальная помощь на приобретение предметов хозяйственного обихода и личной гигиены (899 рублей), на оплату услуг бытового обслуживания (301 рубль), на текущий ремонт жилого помещения (301 рубль).

Соответствующие поправки в Закон: «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» сегодня рассмотрел и одобрил комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи облсовета.

Согласно представленному законопроекту, выплаты будут перечисляться не на счет опекуна, а на номинальный счет подопечного ребенка.

Также почти на 20% увеличиваются все существующие социальные выплаты для сирот, воспитывающихся в опекунских семьях. Больше средств будет предоставляться этой категории детей на личные нужды, на проезд, на посещение культурно-массовых мероприятий. Аналогично повышаются социальные выплаты на детей, находящихся в детских домах.

Материальная поддержка детей в семьях опекунов (попечителей) также увеличивается. Дети от 0 до 7 лет будут получать 6017 рублей, о 7 до 11 лет – 6678 рублей, от 12 до 18 лет – 7018 рублей.

Взрослым детям-сиротам, имеющим жилое помещение, предлагается увеличить с нового года единовременные выплаты на ремонт комнат с 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, данным законопроектом почти на 20% увеличиваются социальные выплаты на питание для школьников и студентов СУЗов: с 15 до 20 рублей. Для детей из малообеспеченных семей, посещающих продленку, из многодетных семей, студентов СУЗов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - с 35 до 40 рублей. При этом, для учащихся с ограниченными возможностями здоровья с 35 до 80 рублей. А в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия», в котором дети находятся круглосуточно, устанавливается социальная выплата на питание в размере 230 рублей.

Всего на реализацию законопроекта потребуется дополнительно выделить из областной казны почти 89 млн. рублей. В проекте бюджета на 2019 год эти средства предусмотрены.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.