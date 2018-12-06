Липчане вместе со всей страной во второй раз отметили День волонтера

Праздник прошел в Липецке, Ельце и во всех районах Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации региона. Для жителей региона были организованы бесплатные показы главного фильма года о добровольцах «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных». В областном центре премьера прошлат в кинотеатре «Малина-Водопьянова». Первыми фильм увидили герои киноленты – активные представители добровольческих объединений. Перед показом зрителей ждали конкурсы и призы от организаторов. Около 100 делегатов Липецкой области приняли участие в Международном форуме добровольцев в Москве.

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской премии «Доброволец России-2017» торжественно объявил 2018-й Годом добровольца и волонтера. В ноябре прошлого года Указом Президента РФ был утвержден новый праздник – День добровольца (волонтера), который отмечается ежегодно 5 декабря, как и Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году.

Для повышения уровня общественной активности населения региона, создания дополнительных условий, способствующих эффективному решению социальных проблем, в июне 2009 года по инициативе администрации Липецкой области было создано Государственное (областное) бюджетное учреждение «Центр развития добровольчества». Ежегодно в акциях центра принимают участие более 100 тыс. человек.

Распоряжением администрации Липецкой области в регионе создан Совет по вопросам добровольчества. В его состав вошли руководители органов власти и образовательных организаций Липецкой области, представители общественности и руководители организаций различных форм собственности. Работа совета осуществляется на основании приоритетных направлений добровольчества в России.

Высшим признанием добровольческой деятельности в регионе является почетный знак Липецкой области «Доброволец Липецкой области». Ежегодно им награждаются пять человек, отличившихся активным участием в развитии добровольческого движения на территории Липецкой области. На данный момент почетным знаком награждены 36 человек. Среди них – ветераны ВОВ, общественные деятели, учителя и врачи, лучшие представители молодежи Липецкой области.

Фото: сайт администрации Липецкой области.