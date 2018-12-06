2018-12-06T11:17:48+03:00
Экономика

Липецкэнерго провело экскурсию для будущих коллег

Специалисты филиала МРСК Центра познакомили студентов Липецкого металлургического колледжа с особенностями профессии энергетика
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Узнать, в чем заключается ежедневная работа энергетиков, пришли более 70студентов. В Липецком металлургическом колледже сегодня готовят специалистов по двум профильным направлениям: электроснабжение, а также техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования.

Экскурсия для ребят началась в сердце Липецкэнерго - центре управления сетями филиала. Будущим энергетикам рассказали о работе энергосистемы области и задачах распределительной сетевой компании. Студенты также смогли побывать в липецком районе электрических сетей и на подстанции «Южная».

В музее Липецкэнерго студентам рассказали об истории развития электросетевого комплекса региона и о значимых событиях филиала последнего десятилетия. Особенно живо будущих энергетиков интересовали вопросы использования в работе современного оборудования. В течение всей встречи у ребят возникало множество вопросов о специфике функционирования энергообъектов при возникновении внештатных ситуаций, а также концепции работы с профильными образовательными учреждениями.

В завершении экскурсии специалисты Липецкэнерго провели для студентов энерговикторину «Умники и умнички», в которой ребята продемонстрировали свою смекалку и знания истории энергетики.

«Для того чтобы стать высококлассным специалистом в энергетической отрасли, теоретических знаний недостаточно — нужно понимать, как применить их на практике, иметь представление о функционировании энергосистемы в целом. Дни открытых дверей и тематических экскурсий проводятся Липецкэнерго, чтобы помочь студентам профильных специальностей сделать обдуманный выбор будущей профессии и оценить свои карьерные перспективы» - отметила начальник отдела социальных отношений филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Елена Коцерова.

Реклама Фото предоставлено пресс-службой филиала МРСК Центра

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