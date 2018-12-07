Проект программы НЛМК «Стальное дерево» стал победителем всероссийского конкурса эковолонтеров

Проект грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» по очистке от мусора Студеновского карьера и оборудованию в Липецке трассы для тренировок по маунтинбайку стал победителем всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд» в номинации «Мусору — нет!».

Конкурс организован при содействии Минприроды России, Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, Всероссийского общества охраны природы, Экспоцентра «Заповедники России» и экологической общественной организации «ГРИНЛАЙФ». Он нацелен на выявление и поддержку активных эковолонтерских отрядов, популяризацию успешных практик по сохранению окружающей среды. В номинации «Мусору — нет!» жюри оценивало лучшие проекты по решению проблемы мусора.

Проект по возрождению Студеновского карьера и оборудованию трассы для тренировок в езде на горных велосипедах реализовали в этом году липецкие активисты во главе с Татьяной и Алексеем Анучиными. Помогла им в этом программа «Стальное дерево» при поддержке социального партнера комбината – благотворительного фонда «Милосердие». На уборку карьера вышло более 50 добровольцев – представителей велодвижения региона из Липецка, Задонского и Елецкого районов. Волонтерам удалось вывезти и утилизировать более 100 куб. метров мусора.

«Программа «Стальное дерево» рассчитана на активных и неравнодушных. Проект по очистке от мусора Студеновского карьера – хороший пример совместной работы большой команды волонтеров. Они сделали отличное дело – смогли на территории, где была многолетняя свалка, создать лучшую на сегодняшний день в Липецке площадку для занятий велоспортом-маунтинбайком», - прокомментировала директор благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Донских.

Грантовая программа «Стальное дерево» стартовала в 2017 году. Она позволила сотрудникам Новолипецкого комбината при финансовой поддержке социального партнера - благотворительного фонда «Милосердие» и методической помощи специалистов компании реализовать 11 собственных идей - общественно полезных природоохранных инициатив. С 2018 года программа открыта для жителей Липецка и Липецкой области, общественных экологических организаций, а также для двух других регионов присутствия Группы НЛМК - Старого Оскола (Белгородский край), где находится Стойленский ГОК, и Заринска (Алтайский край), где расположено предприятие Алтай-Кокс.

Кроме очистки от мусора Студеновского карьера в этом году в Липецке при поддержке «Стального дерева» активисты участвовали в очистке от мусора русла реки Воронеж, в обновлении сквера в 11 микрорайоне, в посадке деревьев в городских парках, в возрождении источника в селе Крутые Хутора Липецкого района. Всего в течение года в трех регионах удалось реализовать 21 социально значимых проекта.

В этом году грантовая программа «Стальное дерево» стала победителем международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие», который проводит неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Она победила в номинации «Социальные инициативы, направленные на развитие экологической культуры».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.