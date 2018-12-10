На НЛМК выбрали лучшего мастера

Он направлен на развитие управленческих навыков руководителей нижнего звена.

В этом году заявки для участия в конкурсе подали более 90 мастеров из 31 подразделения комбината. Претенденты проходили электронное тестирование на знание актуальных корпоративных процессов и участвовали в деловой игре. В игре участники демонстрировали системность мышления, умение работать в команде, принимать сложные решения в сжатые сроки. В финале 10 лучших мастеров предлагали оптимальное решение предложенной проблемной ситуации и выступали с самопрезентациями.

В итоге лучшим мастером 2018 года стал представитель первого доменного цеха Роман Фурсов. Победителя и призеров наградили дипломами и денежными премиями.

«От компетенций мастера, его организаторских способностей зависят результативность и слаженность работы на каждом из участков предприятия. Поэтому мы мотивируем наших сотрудников к постоянному профессиональному росту и самосовершенствованию. За время проведения конкурса «Мастер года» с 2005 года в нем приняло участие уже более 1000 руководителей. Сегодня многие из них хорошо проявили себя в различных проектах, которые нацелены на решение стратегических задач компании по повышению эффективности производства», - сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.