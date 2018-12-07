В облсовете выбирали «лучших отцов»

Комитет облсовета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи рассмотрел и рекомендует утвердить на ближайшей сессии список кандидатов, которые получат почетный знак Липецкой области «За верность отцовскому долгу». Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в списке 25 человек из разных районов региона, городов Липецк и Елец.

Награда присуждается отцам, наилучшим образом воспитывающим своих детей, создающим условия для их развития, укрепляющим семейные традиции. Соискателей выдвигают трудовые коллективы, общественные организации, органы местного самоуправления и органы государственной власти области.

Почти все кандидаты этого года многодетные отцы. Например, Алексей Лупинос из села Вешаловка Липецкого района вместе с супругой воспитал 7 детей. Среди лауреатов представители самых разных сфер деятельности. Есть педагоги, водители, строитель, агрономы, слесарь, механик.

В список кандидатов на присвоение почетного знака также вошел депутат облсовета от города Грязи, тренер по футболу Дмитрий Павлов. Он папа троих детей.

Почетный знак «За верность отцовскому долгу» учрежден постановлением областного Совета депутатов в 2007 году. За это время эту награду в нашем регионе получили 275 мужчин.

Чествование лучших отцов по традиции проходит накануне Дня защитника отечества. В торжественной обстановке вместе с нагрудным знаком «За верность отцовскому долгу» им вручают премию. Ее сумма в следующем году будет увеличена с 15 до 50 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов