Игорь Артамонов: «Власть должна работать в контакте с людьми и решать их проблемы»

В ходе рабочей поездки в Хлевенский район врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с главами сельских поселений, депутатами, представителями общественности, муниципальных учреждений, предприятий и организаций обсудил насущные проблемы людей и перспективы развития муниципального образования.

Хлевенцы смогли задать руководителю области многочисленные вопросы, касающиеся самых разных сфер жизни. В частности, речь шла о ремонте дорог в селах Елец-Маланино, Елец-Лозовка и Воробьевка. Объем дорожного фонда в районе на 2019 год составляет 26,2 млн. рублей, говорилось на встрече. Выделят и субсидии из областного бюджета еще на 30 млн. рублей. Этих средств на обновление дорог точно хватит.

Еще один источник жалоб людей – обеспечение общественным транспортом. Прозвучали и просьбы о расширении существующих мер поддержки развития личных подсобных хозяйств и кооперативов.

Но больше всего жители Хлевенского района, как и в целом Липецкой области, недовольны качеством медицинских услуг. А местной больнице нужны рентгеновский и УЗИ-аппарат. Игорь Артамонов заверил хлевенцев, что средства выделят и медики получат новое оборудование. «Мы направим более 20 миллионов рублей на закупку необходимой врачам аппаратуры», - сказал врио главы. Он добавил, что без внимания не останутся и другие поступившие на сайт руководителя области artamonovigor.ru обращения, касающиеся Хлевенского района.

Фото: сайт администрации Липецкой области.