2018-12-07T12:16:32+03:00
Общество

Липчанам приходят квитанции с несуществующими долгами за ЖКХ

Всего в Центр общественного контроля в Липецке поступило 39 обращений от горожан
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане получают квитанции с долгами за ЖКХ от неизвестной компанииЛипчане получают квитанции с долгами за ЖКХ от неизвестной компанииФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В областном центре подвели итоги работы «горячей линии» и общественной приемной Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Липецкой области за 4 квартал этого года. За это время в Центр поступило 39 обращений по различным вопросам.

По информации пресс-службы горсовета, несколько липчан пожаловались на некую компанию. Горожане получали от нее квитанции с несуществующими долгами за периоды с истекшим сроком давности. По данным случаям ведется работа.

Еще липчане жаловались на высокие начисления по отоплению и холодные трубы. Многих не устраивало, как выполнен капитальный ремонт. Несколько горожан недовольны своими управляющими компаниями. По словам жильцов, работы выполняются несвоевременно. Иной раз приходится обращаться в ГЖИ.

- Работа сферы ЖКХ всегда вызывает много жалоб и нареканий, - выступил руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль», вице-спикер горсовета Федор Жигаров. - Наша задача их собрать, проанализировать и сделать соответствующие выводы: где у нас недорабатывают управляющие компании, где энергопоставщики, где другие какие-то организации. Замечательно, что жители охотно взаимодействуют с Центром общественного контроля и обмениваются информацией.

«Горячая линия» по вопросам ЖКХ продолжает работать. Позвонить можно по телефону 8 (4742) 22-02-41. Понедельник, среда, пятница - с 10.00 до 15.00. По четвергам – с 15.00 до 20.00. В субботу и воскресенье выходной.

Прием граждан осуществляется по этому же расписанию. Адрес Центра: Липецк, улица Советская, 3. Кабинет №101. Кроме того, жалобы можно отправлять на электронным письмом на почту oklo48@mail.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Следствие ведет Скойбеда: Посадят ли трех полицейских начальников из Уфы за изнасилование дознавательницы, которого не было?
Спецкор «КП» Ульяна Скойбеда разбиралась с запутанной историей 18+, в которой все персонажи реальны, но ни один сотрудник не пострадал [видео, фото]
Новости 24
Выходные в Липецке обещают быть снежными
В Липецке в субботу временно ограничат движение вдоль Набережной
ДТП на Космонавтов в Липецке: перевернутую иномарку ставят «на колеса»
Под Липецком вспыхнул дом: есть пострадавшие
В Липецке в «Университетском» ловили бродячих собак
В Липецке могут увеличить штраф за курение в подъезде
В Липецке с 12 декабря изменится расписание автобуса №27
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
В облсовете выбирали «лучших отцов»
Под Липецком автогрейдер столкнулся с "Дацун": пострадала водитель иномарки
В Липецке мужчина, угрожая ножом, отнял у женщины автомобиль
В Липецке у железнодорожного вокзала столкнулись иномарки: есть пострадавшие
Ночью в Липецке вспыхнул "Mercedes-Benz ML-350"
Несколько дней в домах липчан будет течь мутная вода