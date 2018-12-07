Липчанам приходят квитанции с несуществующими долгами за ЖКХ

В областном центре подвели итоги работы «горячей линии» и общественной приемной Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Липецкой области за 4 квартал этого года. За это время в Центр поступило 39 обращений по различным вопросам.

По информации пресс-службы горсовета, несколько липчан пожаловались на некую компанию. Горожане получали от нее квитанции с несуществующими долгами за периоды с истекшим сроком давности. По данным случаям ведется работа.

Еще липчане жаловались на высокие начисления по отоплению и холодные трубы. Многих не устраивало, как выполнен капитальный ремонт. Несколько горожан недовольны своими управляющими компаниями. По словам жильцов, работы выполняются несвоевременно. Иной раз приходится обращаться в ГЖИ.

- Работа сферы ЖКХ всегда вызывает много жалоб и нареканий, - выступил руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль», вице-спикер горсовета Федор Жигаров. - Наша задача их собрать, проанализировать и сделать соответствующие выводы: где у нас недорабатывают управляющие компании, где энергопоставщики, где другие какие-то организации. Замечательно, что жители охотно взаимодействуют с Центром общественного контроля и обмениваются информацией.

«Горячая линия» по вопросам ЖКХ продолжает работать. Позвонить можно по телефону 8 (4742) 22-02-41. Понедельник, среда, пятница - с 10.00 до 15.00. По четвергам – с 15.00 до 20.00. В субботу и воскресенье выходной.

Прием граждан осуществляется по этому же расписанию. Адрес Центра: Липецк, улица Советская, 3. Кабинет №101. Кроме того, жалобы можно отправлять на электронным письмом на почту oklo48@mail.ru.