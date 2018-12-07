2018-12-07T13:50:54+03:00
Общество

В ближайшие несколько часов в Липецке сильный снегопад

Спасатели просят липчан соблюдать меры безопасности
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк накрыл снегопадЛипецк накрыл снегопадФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают липчан о непогоде. В ближайший час и с сохранением до вечера ожидается снег с видимостью 500-1000 м. По информации ГУ МЧС России по Липецкой области, количество выпавших осадков достигнет критерия сильного.

Напомним, что при сильном снеге и усилении ветра следует соблюдать меры безопасности. Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на машинах. Автомобиль лучше поставить в гараж. Если его нет, то парковать авто лучше вдали от деревьев. Пешеходам тоже следует быть осторожнее.

Не забывайте, что во время непогоды возможны отключения электроэнергии. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях. Не приближайтесь к оборванным проводам линий электропередач, разбитым стеклам. Обходите шаткие строения стороной. Держитесь подальше от деревьев, мостов, эстакад. Объясните детям, как действовать во время непогоды.

Телефон службы спасения – «01». С мобильного – «112». Круглосуточный телефон доверия областного ГУ МЧС России - 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

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