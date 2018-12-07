Липецкая область – лидер рейтинга инвестиционной активности регионов

На первое место в ноябрьском рейтинге инвестиционной активности регионов по версии редакции авторитетного делового журнала «Инвест-Форсайт» вышла Липецкая область, - сообщает пресс-служба администрации региона. Третий раз подряд наш регион занимает строку лидера среди субъектов РФ.

По отраслевой структуре проектов, реализуемых на территории области, липчане смогли выйти на первое место в рейтинге благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях «АПК», «Промышленность» и «Строительство и недвижимость». В основе рейтинга - сообщения о запускаемых и реализуемых в субъектах РФ инвестиционных проектах.

Устойчивое первое место во многом объясняется и тем, что в регионе эффективно функционирует ОЭЗ. Также в Липецкой области большое внимание уделяется строительству спортивных объектов. В Молодежном парке областного центра полным ходом идет возведение главного объекта спорткомплекса «Катящиеся камни» – ледовой арены с трибунами на 6050 зрителей. Общая сумма, выделенная на строительство ледовой арены и автопарковки, составила 2 млрд. 263 млн. рублей.

Фото: сайт администрации Липецкой области.