2018-12-07T15:47:48+03:00
Общество

Липецкая область – лидер рейтинга инвестиционной активности регионов

Наш регион третий раз подряд занимает первое место
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На первое место в ноябрьском рейтинге инвестиционной активности регионов по версии редакции авторитетного делового журнала «Инвест-Форсайт» вышла Липецкая область, - сообщает пресс-служба администрации региона. Третий раз подряд наш регион занимает строку лидера среди субъектов РФ.

По отраслевой структуре проектов, реализуемых на территории области, липчане смогли выйти на первое место в рейтинге благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях «АПК», «Промышленность» и «Строительство и недвижимость». В основе рейтинга - сообщения о запускаемых и реализуемых в субъектах РФ инвестиционных проектах.

Устойчивое первое место во многом объясняется и тем, что в регионе эффективно функционирует ОЭЗ. Также в Липецкой области большое внимание уделяется строительству спортивных объектов. В Молодежном парке областного центра полным ходом идет возведение главного объекта спорткомплекса «Катящиеся камни» – ледовой арены с трибунами на 6050 зрителей. Общая сумма, выделенная на строительство ледовой арены и автопарковки, составила 2 млрд. 263 млн. рублей.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Следствие ведет Скойбеда: Посадят ли трех полицейских начальников из Уфы за изнасилование дознавательницы, которого не было?
Спецкор «КП» Ульяна Скойбеда разбиралась с запутанной историей 18+, в которой все персонажи реальны, но ни один сотрудник не пострадал [видео, фото]
Новости 24
Выходные в Липецке обещают быть снежными
В Липецке в субботу временно ограничат движение вдоль Набережной
ДТП на Космонавтов в Липецке: перевернутую иномарку ставят «на колеса»
Под Липецком вспыхнул дом: есть пострадавшие
В Липецке в «Университетском» ловили бродячих собак
В Липецке могут увеличить штраф за курение в подъезде
В Липецке с 12 декабря изменится расписание автобуса №27
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
В облсовете выбирали «лучших отцов»
Под Липецком автогрейдер столкнулся с "Дацун": пострадала водитель иномарки
В Липецке мужчина, угрожая ножом, отнял у женщины автомобиль
В Липецке у железнодорожного вокзала столкнулись иномарки: есть пострадавшие
Ночью в Липецке вспыхнул "Mercedes-Benz ML-350"
Несколько дней в домах липчан будет течь мутная вода