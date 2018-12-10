2018-12-10T16:57:21+03:00
Общество

В Липецке выступит хор Дедов Морозов

На фестивале «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» горожан ждут конкурсы, дискотека и фейерверк [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки»Фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки»Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Этим утром, 10 декабря, в администрации Липецка руководитель департамента культуры и туризма Сергей Малько встретился с журналистами. Он рассказал собравшимся о фестивале «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки». Напомним, впервые мероприятие провели в прошлом году у ГДМ «Октябрь». Тогда на праздник пришли более 5 тысяч липчан. В этот раз фестиваль перенесли на площадку перед ДС «Звездный».

Сергей Малько рассказал липецким журналистам о фестивале «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сергей Малько рассказал липецким журналистам о фестивале «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки»Фото: Юлия КЛЮЕВА

«Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» состоится 22 декабря. Начало в 12.00. Липчане смогут отрепетировать встречу Нового года, причем 11 раз! Вместе со всеми часовыми поясами нашей страны. На фестивале презентуют новогодние мероприятия и активности, которые пройдут в период новогодних каникул.

- Этот праздник задуман, как возможность рассказать липчанам, что будет в течение всех новогодних праздников на разных площадках – муниципальных, областных и негосударственных учреждений, - рассказал председатель департамента культуры и туризма администрации Липецка Сергей Малько. - Горожане смогут придти и спланировать все свои новогодние каникулы на каждый день – куда можно сходить, что посмотреть, в чем принять участие.

Сергей Малько рассказал липецким журналистам о фестивале «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сергей Малько рассказал липецким журналистам о фестивале «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки»Фото: Юлия КЛЮЕВА

На фестивале организуют конкурс «2019 Ёлок». Он проводится в номинациях: «Ёлка-великан» (самая большая ёлка); «Миниатюрная новогодняя красавица» (самая маленькая ёлка); «Crazy Ёлк» (самая креативная ёлка); «Ёлко-творчество» (рисунок, открытка, плакат или стенгазета с изображением самой главной новогодней красавицы); «Ретро-ёлка» (самая старинная ёлка); «Эко-ёлка» (самая экологичная ёлка – это живая ёлка, которая растет в лесу или на улицах города. В этой номинации нужно прислать фото или видео наряженной елочки. Условие - дерево должно расти на территории города!); также в Липецке выберут самую патриотическую елку с символикой города; «Ёлка любимому городу!» (уличные ёлки от самых крутых конкурсантов: организаций, учреждений, коллективов.

Впервые жители города увидят хор Дедов Морозов. Зажигательный флешмоб от новогодних волшебников согреет даже в самую суровую погоду. В 16.30 - фейерверк, который организуют прямо в фонтане перед «Звездным». В финале фестиваля – первая новогодняя дискотека и шоу зеркальных барабанщиков из Воронежа.

На брифинге липецким журналистам рассказали о фестивале Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки .Гости мероприятия узнают, куда сходить на новогодних каникулах

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