Липецкие аграрии намерены потеснить мировых кумиров сельского хозяйства

Времена 90-х, когда сельское хозяйство в области «лежало на боку», канули в лету. За 20 лет отрасль из отстающих выбилась в передовые, агропромышленный комплекс стал локомотивом экономики региона. Объемы сельхозпроизводства за этот период увеличились в 4 раза, липчане вышли на 4-е место в стране по производству продукции на душу населения. Липецкий регион в лидерах по урожаям сахарной свеклы, кукурузы, рапса, горчицы, соевых бобов. В области (при том, что она из самых компактных в стране) производится столько сахара, что хватит на 15 регионов, овощей закрытого грунта – на 10, мяса – на 4, зерна – на 3.

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И эта высоко поднятая планка результатов не просто удерживается, а поднимается вверх. Аграрии области подводят предварительные итоги сельскохозяйственного года, и достигнутые показатели достойны самой высокой оценки. По данным статистики индекс производства продукции сельского хозяйства за январь-сентябрь 2018 г. составил 109,5% (продукция растениеводства 110,7%, продукции животноводства 107,8%). Этот год стал рекордным в области по сбору масличных культур – впервые получено 645 тыс. тонн, также впервые собрано 108 тыс. тонн сои. На главном агрофоруме страны - Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» - Липецкий регион собрал «букет» из 28 медалей, 20 из которых - золотые.

За 9 месяцев 2018 года экспортировано сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров на сумму свыше 215 млн. долларов. Рост объема экспорта (он вырос в сравнении с прошлым годом в 2,3 раза) обеспечивается за счет поставок растительных масел, сахара, детского питания, гранулированного жома. Продукция региона (в этом списке также вода, соки, пиво, мука, крахмал и др.) поставляется в Беларусь, Израиль, Казахстан, Словакию, Китай, США, Нидерланды, Швейцарию и ряд других стран.

Уровень, достигнутый липецкими аграриями, как отмечает врио главы региона Игорь Артамонов, уникален. И лишь 2-3 субъекта страны могут похвалиться таким развитым, прекрасно оснащенным сельским хозяйством:

- Нам еще есть куда стремиться – это новые горизонты, которые для себя намечаем. Мы должны стать лидерами не только в России, но и потеснить некоторых мировых кумиров сельского хозяйства.

И липчанам, судя по всему, по плечу решение амбициозных задач. В регионе работает ряд уникальных производств, аналогов которым в стране нет. В их числе первый в России центр по производству элитных эмбрионов молочного и мясного скота «Бетагран Липецк». Его специалисты успешно применяют технологию эмбриотрансфера, которая позволяет в разы ускорить селекционный процесс и решать задачи по наращиванию высокоудойного племенного стада. На новый уровень вышло и производство экопродукции. В этом году в области выращено 75 тыс. тонн овощей в закрытом грунте, по этому показателю липчане лидируют в ЦФО и на 3 месте по России. Сейчас тепличный комбинат «ЛипецкАгро» приступает к строительству 6-й очереди теплиц 5-го поколения с использованием новейшей технологии «UltraClima». Лидируют липчане и по развитию кооперативного движения (в области свыше 900 кооперативов) – их опыт стал примером для всей страны.

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В основе успеха аграриев региона – продуманная стратегия развития отрасли, внедрение достижений науки и передовых технологий, современная техника, и конечно, самоотверженный труд. Благодаря созданному деловому климату, сегодня в Липецкой области работается удобно и легко – как большим компаниям, так и малому бизнесу.

Автор: Владимир КУЛИК

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