Пожар на газораспределительной подстанции в Липецкой области потушили за час

В этот вечер, 10 декабря, в Липецкой области загорелась газораспределительная подстанция, которая находится рядом с поселком Хмелинец Задонского района. По информации регионального ГУ МЧС России, сообщение о происшествии поступило на пульт спасателям в 21.30. На месте работают 4 пожарно-спасательных подразделения и опергруппа Задонского ПСГ.

Фото: Дмитрий ДороховФото: Предоставлено

Фото: Дмитрий ДороховФото: Предоставлено

Аварийные бригады уже приступили к перекрытию задвижек. Газ направили по кольцевой лини. Поэтому отключат абонентов от газоснабжения не будут. В 21.35 здание горело по всей площади, высота факела - 4 метра. в 21.43 спасатели перекрыли давление на станции. В 21.55 интенсивность горения начала уменьшаться, высота факела - 0,5 метра. В 22.30 полностью ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет.

Происшествие очень напугало местных жителей. В соцсетях тут же посыпались посты с вопросами о том, что произошло. Многие выложили фотографии.

В Липецкой области загорелась газораспределительная подстанция.Видео: Дмитрий Дорохов

Фото: Дмитрий ДороховФото: Предоставлено

- Дома заморгал свет, я вышел на улицу, а там все небо оранжевого цвета, - поделился с "КП-Липецк" местный житель Дмитрий. - Много мыслей было, думал уже о плохом, что самолет упал или метеорит. Пошли с другом посмотреть, что там. Оказалось, горит газораспределительная подстанция. Полыхало где-то час. Потом пламя стало меньше. Кто-то сказал, что в самом строении подстанции выбило стену, деформировалась тротуарная плитка.