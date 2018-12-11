Молодые лидеры НЛМК доказали, что добрые дела нужны всегда

Автор: Лия МУРАДЬЯН.

В Липецке прошел финал корпоративного конкурса «Молодой лидер НЛМК». Всего на конкурс поступило около 500 заявок от молодых работников комбината до 35 лет.

В Год волонтера в России молодые лидеры комбината реализовывали волонтерские проекты. В течение года молодые металлурги благоустраивали заповедник «Галичья гора», приобщали липчан к здоровому образу жизни, проводили квесты и фестивали. Также финалисты обустраивали площадку в парке Победы, организовывали единый велодень, призывая горожан использовать велосипед, чтобы добираться на работу.

Это не просто корпоративное состязание для галочки, за каждым проектом стоит история и личная мотивация участников.

Так победитель конкурса Павел Титов, вальцовщик стана холодной прокатки цеха динамной стали, разработал и воплотил проект «Ad Astra!» (К звездам), в ходе которого воспитанники интерната смогли побывать на НЛМК, узнать историю комбината и своего города, а также определиться с выбором будущей профессии.

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– Я воспитывался в многодетной семье, поэтому тема передачи опыта и образования младшему поколению мне очень близка, – рассказал Павел. – В современном мире без образования никуда, и оставшихся без родителей детей зачастую некому направить, подсказать, какое получить образование и какую выбрать профессию. Им просто не с кем поговорить. Поэтому я решил, что нужно рассказать детям, как в нашем городе можно построить успешную карьеру. Мы провели открытый урок, посетили политехнический техникум и металлургический колледж, где ребятам показали лаборатории, рассказали о новейших технологиях. А после они побывали на НЛМК и увидели, как трудятся выпускники тех учебных заведений. В завершении в музее НЛМК дети узнали, почему Липецк называется городом металлургов.

Павел Титов пояснил, что после экскурсии и уроков у ребят уже не стоял вопрос, кем быть – большинство выбрали именно металлургию.

Как отмечали сами участники в ходе финала, волонтерство – это не разовый акт помощи, а призвание на всю жизнь. Поэтому молодые лидеры не намерены останавливаться на достигнутом.

– Естественно мы будем продолжать добрые дела в рамках корпоративного волонтерства НЛМК, – рассказал Павел. – Мы уже договорились встретиться с ребятами после Нового года. А еще у нас есть сообщество «Читающие металлурги», где мы собираемся и обсуждаем книги, и сейчас мы собираем книги к Новому году для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Машинист котлов теплоэлектроцентрали НЛМК Евгений Зубков - автор проекта «Вместе мы справимся». Евгений отучал горожан и сотрудников комбината от вредных привычек. Идеей для проекта послужил также личный пример.

– Мой отец много лет курил, но смог бросить, и мне захотелось донести до коллег, что это возможно, – поделился подробностями Евгений Зубков. – В итоге проект поддержали многие сотрудники НЛМК. На следующий год планирую и дальше участвовать в волонтерских акциях.

Главный специалист дирекции по реинжинирингу Юлия Винокурова по итогам финала вышла в тройку лидеров с проектом «Ты то, что ты ешь».

– Для меня всегда была актуальна тема правильного питания и физического состояния, – призналась Юлия. – В моем пилотном проекте участвовали в основном женщины, но впоследствии правильным питанием озадачились и мужчины. Я один из самых счастливых финалистов, мой проект сейчас внедряется в столовых НЛМК. Наблюдения показали, что блюда из разработанного нами меню заказывают все больше людей.

Дмитрий Сотников, ведущий специалист дирекции по энергоэффективности, воплотил в жизнь целый квест добрых дел.

– Перед участниками конкурса «Молодой лидер» стояла задача куда шире, чем просто сделать волонтерский проект, он должен был получить развитие, – рассказал Дмитрий. – В нашем квесте принимают участие молодые сотрудники, которые только устроились. Мы их активно вовлекали в волонтерскую деятельности, показывали и объясняли, что это вообще такое. Например, совсем молодые специалисты сами собрали спортивную площадку в парке Победы. Я планирую продолжать эти мероприятия, поскольку на нашем предприятии новые молодые сотрудники появляются каждый год. С ними попробую воплотить и другие волонтерские проекты.

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Финалистов конкурса пришли поздравить представители города, области и руководители НЛМК.

– Мы проводим конкурс «Молодой лидер» с 2005 года, его главная задача – дать нашим наиболее талантливым молодым сотрудникам реальный шанс проявить себя, – сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук. – Для них - это хорошая возможность развития профессиональной карьеры в компании. Тема волонтерства в этом году смогла по-особенному объединить всех конкурсантов. Очень хотелось, чтобы предложенные ими идеи по совершенствованию городской среды получили дальнейшее развитие и смогли увлечь всех неравнодушных липчан».

Как сказал один из финалистов, Дмитрий Сотников, добрые дела требуются везде и особо искать их не нужно – активным людям всегда есть куда приложить силы, чтобы сделать мир лучше.

Фото: Лия МУРАДЬЯН.