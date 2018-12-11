НЛМК подготовил для детей новогодние подарки и представления

Она проводится восемнадцатый год подряд профсоюзным комитетом предприятия и социальным партнером НЛМК - благотворительным фондом «Милосердие».

С 23 декабря по 5 января шефы из НЛМК приедут в гости к ребятам Грязинской и Тербунской школ-интернатов, Центра помощи детям имени Эдуарда Белана, санаторной школы-интерната в поселке Дачный, детского дома в селе Борино, Елецкого дома ребенка и к маленьким пациентам больницы в поселке Плеханово. Около 1 000 детей увидят театрализованные представления со сказочными персонажами, а также получат новогодние подарки, в которых найдут сладости, игрушки и развивающие игры».

«Каждый год мы отправляем наш «Рождественский поезд» с подарками, чтобы поздравить маленьких жителей области с Новым годом. Это только одна из акций в череде проектов НЛМК по поддержке детей, которые нуждаются в особом внимании и заботе. Вместе с профсоюзной организацией, работниками городского Дворца культуры мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы ребята надолго запомнили теплоту и сердечность этого новогоднего праздника»,- рассказал председатель президиума благотворительного фонда «Милосердие» Сергей Мельник.

В рамках социальной программы «Детство» компания организует новогодние праздничные мероприятия и для детей металлургов. Всем детям сотрудников в возрасте до 14 лет от предприятия вручат новогодние подарки. Более 11 тысяч ребят посетят 26 представлений, которые пройдут с 27 декабря до 6 января в городском Дворце культуры.

Для ребят старше 12 лет со 2 по 6 января организуют новогодние спортивно-развлекательные шоу-квесты в Парке НЛМК. В течение пяти дней на мероприятиях смогут получить заряд бодрости и отличного настроения более 2,5 тысяч детей работников комбината.

Традиционные «сладкие» подарки от фонда «Милосердие» передали и детям подводников подлодки "Липецк", несовершеннолетним детям ветеранов комбината, а также ветеранам – инвалидам и одиноким ветеранам предприятия. Всего на новогодние мероприятия в 2018 году направили более 13 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: Лия МУРАДЬЯН.