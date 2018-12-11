Руководитель Липецкой области и генеральный директор МРСК Центра обсудили перспективы стратегического взаимодействия

Стороны обсудили вопросы стратегического взаимодействия в области модернизации, цифровизации и повышения качества функционирования электросетевого комплекса региона.

Игорь Маковский представил Игорю Артамонову концепцию внедрения цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом Липецкой области. В ближайшие пять лет МРСК Центра направит на эти цели 1,7 млрд рублей. Реализация проекта позволит обеспечить наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса и существенно повысить надежность электроснабжения потребителей.

- В филиале МРСК Центра «Липецкэнерго» уже есть опыт внедрения автоматизации и элементов цифровизации сети. Все подстанции 35-110 кВ филиала телемеханизированы, здесь ведутся работы по внедрению интеллектуального учета электроэнергии и автоматизации сети с возможностью автоматической локализации поврежденных участков линий электропередачи. В течение пяти лет в Липецкэнерго планируется построить цифровой Грязинский РЭС, а также выполнить реконструкцию трех подстанций 110 кВ с применением цифровых протоколов передачи данных, - сообщил Игорь Маковский.

Игорь Артамонов поддержал инициативу по инновационному развитию сетевого комплекса региона, отметив, что Липецкая область всегда открыта для перспективных технологий и современных решений.

Обсудили глава МРСК Центра и руководитель региона, и вопросы консолидации электросетевых активов области.

Также к вопросу надежности электроснабжения региона Игорь Маковский отнес и разногласия в секторе финансовых расчетов между участниками рынка электроэнергии области. Накапливание дебиторской задолженности сбытовых компаний влечёт за собой неоплату услуг территориальным сетевым организациям. Руководители наметили пути решения проблемы.

В завершение встречи стороны выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству в вопросах повышения надежности электроснабжения потребителей Липецкой области, обеспечения энергетической безопасности региона.

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