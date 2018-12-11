2018-12-11T15:09:49+03:00
Общество

В Липецке к Новому году устроят благотворительные утренники

Также на праздничные мероприятия пригласят одаренных детей и юных липчан в возрасте от 3 до 7 лет [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Юных липчан приглашают на новогодние утренникиЮных липчан приглашают на новогодние утренникиФото: Лия МУРАДЬЯН
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На брифинге, который прошел в минувший понедельник, 10 декабря, в администрации Липецка, председатель департамента культуры и туризма Сергей Малько рассказал о мероприятиях, которые подготовили учреждения культуры. Около 300 праздников пройдут в Домах и Дворцах культуры: утренники, представления, рождественские вечера.

Юных липчан приглашают на новогодние утренники Фото: Юлия КЛЮЕВА

Юных липчан приглашают на новогодние утренникиФото: Юлия КЛЮЕВА

- В этом году в Липецке пройдут утренники для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Доме музыки, - уточнил Сергей Малько. – Они будут не только развлекательные, но и познавательные. Дети услышат органную музыку, флейту. Будут и активности. Устроим ряд благотворительных утренников для детей из незащищенных семей. Дед Мороз со Снегурочкой будут выезжать к детям-инвалидам. Планируется организовать «елку» для одаренных детей, победителей конкурсов в сфере культуры и образования. Мероприятие состоится 7 января.

2 постоянно действующих катка – в парке Победы и Быхановом саду, для взрослых и детей. А рядом с катком в Нижнем парке организуют теплые раздевалки.

Юных липчан приглашают на новогодние утренники Фото: Юлия КЛЮЕВА

Юных липчан приглашают на новогодние утренникиФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что 22 декабря на площади возле ДС «Звездный» состоится фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки». Мероприятие стартует в полдень. Гости фестиваля построят снежную крепость, поучаствуют в «Петровских баталиях». На площади заработает ярмарка и зимние аттракционы. В 13.00 начнется новогодний парад, где липчане перевоплотятся в сказочных персонажей. Как и в прошлом году, в рамках фестиваля выберут лучшего Деда Мороза, Снегурочку, Снеговика и Символа года - 2019. В 16.00 главная ель города озарится разноцветными огнями. В финале фестиваля – фейерверк и новогодняя дискотека. Кроме того, перед липчанами выступят зеркальные барабанщики. Несомненно, воронежские артисты смогут удивить горожан. Выступление обещает быть зрелищным.

К Новому году в Липецке проведут утренники для детей.На праздничные мероприятия пригласят одаренных детей, юных липчан в возрасте от 3 до 7 лет, а также детей из незащищенных семей

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