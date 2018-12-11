2018-12-11T15:29:09+03:00
Общество

Скоростной мобильный интернет получили жители десятка небольших и отдаленных посёлков Липецкой области

Обеспечила мобильный интернет на территории поселков компания МТС
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В этом году жители сразу 12 поселков Липецкой области впервые получили возможность пользоваться всеми современными сервисами: не только совершать звонки, но и выходить в интернет, делать покупки он-лайн, пользоваться госуслугами, смотреть видео, учиться и общаться. Связь впервые пришла в поселки Репец, Камышовка, Крутые Хутора и Студеные Выселки Липецкого района, Ольховец Лебедянского района, Реневка Данковского района, Воронец Елецкого района и другие населенные пункты. Обеспечила мобильный интернет на территории поселков компания МТС.

«Сегодня наша сеть покрывает более 90% территории области, но даже несмотря на это, еще есть места, которые в силу географических характеристик либо других причин были лишены тех сервисов и того качества, которые доступны жителям больших населённых пунктов. МТС стирает эти границы. В этом году мы сконцентрировались на точечном покрытии тех сел, которые нуждаются в этом больше всего, а проще говоря там, где связь отсутствовала в принципе. Доступ к мобильной связи и высокоскоростному интернету напрямую влияет на качество жизни населения, туристическую и инвестиционную привлекательность, и мы уверены, что это поможет местным жителям уже сейчас в решении многих повседневных задач и позволит не только больше общаться с родными и близкими, но и учиться или работать с помощью мобильного интернета», – отметил директор филиала МТС в Липецкой области С

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