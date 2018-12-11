2018-12-11T15:32:20+03:00
Общество

Игорь Артамонов наградил лучших липецких добровольцев

Торжественная церемония состоялась сегодня в областном центре
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Врио руководителя области Игорь Артамонов сегодня наградил лучших липецких добровольцев, - сообщает пресс-служба администрации региона. Торжественная церемония чествования победителей областного конкурса «Доброволец года – 2018» состоялась в Липецке. Смотр проводится с 2009 года и способствует популяризации волонтерской деятельности. Число его участников постоянно увеличивается. В 2018-м на конкурс поступило 112 заявок.

Победителей назвали в нескольких номинациях, в том числе «Рожденные помогать», «Социальное добровольчество», «Юные добровольцы», «Семейное добровольчество» и ряд других. «Вы приходите на помощь не только, когда трудно, а каждый день. И это ценнее всего. Ваша энергетика заряжает позитивом всех, кто рядом. В 2018-м, объявленном Президентом России Годом добровольчества, к вам присоединились люди самого разного возраста. Россия сильна традициями добровольчества, и в стране всегда объединялись те, кто хотел сделать жизнь лучше. Мы рассчитываем на вас», - сказал, вручая награды, Игорь Артамонов.

В Липецкой области волонтерскую деятельность ведут 180 добровольческих объединений. В масштабных региональных акциях ежегодно принимают участие более 60 тыс. молодых людей. Все больше липчан становятся волонтерами. Всего в добровольческое движение вовлечено около 100 тыс. жителей области. Один из них - Николай Матюта из деревни Кулешовка Липецкого района, финалист конкурса «Доброволец России 2017» и победитель смотра этого года вместе с супругой Галиной.

Сегодня государство, решая важные задачи, особенно рассчитывает на молодежь. И первые его помощники — ребята из добровольческих отрядов, созданных в школах, ссузах и вузах. В нашем регионе их деятельность координирует областной Центр развития добровольчества, предлагая молодым приложить силы там, где они нужнее.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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