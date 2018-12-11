2018-12-11T15:34:37+03:00
Общество

Проект «Здоровый регион» отмечен международной премией Eventiada IPRA GWA 2018

Липецкая область заняла третье место в номинации «Лучший проект продвижения здорового образа жизни»
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Проект «Здоровый регион» отмечен международным жюри крупнейшей восточно-европейской премии Eventiada IPRA GWA 2018, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Победителей и призеров определяли по 32 направлениям. Липецкая область заняла третье место в номинации «Лучший проект продвижения здорового образа жизни».

Официальная церемония награждения лауреатов состоялась в МИА «Россия сегодня» в Москве. В этом году на конкурс поступили заявки из 13 стран. Участники боролись за признание их вклада в формирование информационного пространства. Награждая победителей и лауреатов, международное жюри отмечало возрастающее количество заявок от профессиональных журналистов и специалистов в области PR и SMM, корпораций, государственных и общественных организаций, реализующих проекты по продвижению идей позитивных изменений, социальной ответственности, здорового образа жизни.

Врио главы региона Игорь Артамонов уделяет особое внимание популяризации среди липчан здорового образа жизни и вопросам развития спортивной инфраструктуры. На недавней встрече с инвесторами в администрации области рассмотрены более 10 проектов для реализации в Липецке, райцентре Грязи, других районах. «Нам предложили самые разнообразные проекты, - отметил Игорь Артамонов. – Это строительство фитнес-центра, спортивно-оздоровительного комплекса, парка технических видов спорта, создание крытых спортплощадок при школах и спортивных секций самбо. Уверен, все они будут востребованы».

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