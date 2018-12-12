Для гостей фестиваля 22 декабря на площади возле ДС «Звездный» споет хор Дедов Морозов и выступят «зеркальные барабанщики».

До самого волшебного, светлого и долгожданного праздника осталось совсем чуть-чуть. Стрелки часов стремительно бегут вперед, приближая новый 2019 год. В предпраздничной суматохе многие устают и теряют позитивный настрой. Липчанам просто необходимо взбодриться! Примерить костюм Дедушки Мороза или Снегурочки, построить снежную крепость, и как в детстве фразой «Елочка, гори!» зажечь огнями пушистую красавицу. Все это жители областного центра смогут сделать на самом сказочном фестивале «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки».

Организаторы фестиваля - департамент культуры и туризма администрации города Липецка, Липецкая областная общественная организация Российский Союз Молодежи и Липецкий Городской Общественный Фонд Социального Развития, создали для горожан яркое и насыщенное событие. В прошлом году фестиваль впервые посетили более 5 тысяч липчан.

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ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД 11 РАЗ

В этом году мероприятие состоится в субботу, 22 декабря, на площади возле ДС «Звездный». Репетиция главной ночи года стартует в полдень. Причем встретить праздник липчане смогут не один раз, а целых одиннадцать - вместе со всеми часовыми поясами нашей страны: Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Владивостоком, Читой, Иркутском, Красноярском, Новосибирском, Уфой, Астраханью, Калининградом и Липецком. Под бой курантов собравшиеся не только отрепетируют встречу нового года, но и познакомятся с традициями разных городов. Узнают, как отмечают начало нового года жители других часовых поясов.

С 12.00 в рамках широкомасштабной акции на площади презентуют новогодние мероприятия и активности, которые пройдут в период новогодних каникул. Липчанам расскажут, где весело провести свой досуг, какие мероприятия будут интересны детям. Жители города смогут заранее распланировать свой отдых. Организаторами мероприятий выступят как муниципальные, так и коммерческие организации. Скучно в новогодние праздники точно не будет. Каждый сможет найти себе занятие по душе.

В этот же день на площади стартует новогодняя ярмарка. Здесь липчане и гости города смогут приобрести сувениры, подарки родным. Угоститься горячим чаем, кофе. Отведать блины и пирожки. И, конечно, горожан ждут зимние аттракционы. Причем работать они будут и в канун Нового года и во время новогодних каникул, как и ярмарка.

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ПЕТРОВСКИЕ БАТАЛИИ

Новый год - это праздник, который возвращает в детство. Помните, как лепили снеговиков и устраивали снежные бои? Организаторы мероприятия предлагают липчанам перенестись в то веселое и беззаботное время. В рамках программы «Петровские баталии» проведут реконструкцию зимних народных игр. С 12.00 гости фестиваля построят снежную крепость, примут участие в старинных русских забавах «Городки», «Горелки», «Заря – зарница», «Ручеек», «Золотые ворота»; смогут проверить ловкость и сноровку в беге в мешках, выйти «стенка на стенку», посоревноваться в силе и командном духе, перетягивая канат, стать соловьем-разбойником и пройти экспресс-курс по зимнему ориентированию. Участие командное (5-10 человек). Приветствуется участие семейных команд. Подавать заявку на участие не требуется.

О точном времени и месте сбора липчан проинформируют в группе Вконтате «Отдел туризма города Липецка». А свои вопросы о конкурсе можно задать по телефону: (4742) 23-96-84.

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«CRAZY ЁЛКА», «ЭКО-ЕЛКА» и «ЕЛКО-ТВОРЧЕСТВО»

На фестивале найдется место и творчеству. В рамках конкурса «2019 Ёлок» на мероприятии представят оригинальные работы липчан. Горожане продемонстрируют свое умение и мастерство в различных номинациях. Самую большую елку выберут в категории «Ёлка-великан», а самую маленькую в номинации «Миниатюрная новогодняя красавица». Удивит гостей фестиваля «Crazy Ёлка», самая креативная, и «Ретро-елка», самая старинная. Лучший рисунок, открытку, плакат или стенгазету с изображением самой главной новогодней красавицы определят в номинации «Ёлко-творчество». Необычное задание придумали к номинации «Эко-ёлка». Участникам нужно нарядить живую елку, что растет на территории города. А после сделать фото или записать видео у праздничного дерева и прислать организаторам. Поломать голову придется липчанам, участвующим в номинации «Липецкая ёлочка». Они должны будут нарядить зеленое дерево, так, чтобы его признали самым патриотичным, с символикой областного центра. Также на фестивале представят уличные елки от организаций, учреждений и коллективов. Самые лучшие ёлки будут представлены на центральной площади города на новогодних праздниках.

Работы с заявками принимаются в ГДМ «Октябрь» по адресу пл. Петра Великого, 6. Лучшие работы станут частью масштабной выставки на площади. Информацию о конкурсе можно уточнить по телефону (4742) 23-96-84.

НОВОГОДНИЙ ПАРАД И ХОР ДЕДОВ МОРОЗОВ

В 13.00 организаторы дадут старт грандиозному новогоднему параду. В шествии сказочных героев может принять участие любой желающий. Для этого нужно нарядиться в костюм, соответствующий новогодней тематике.

В это же время на площади проведут всевоможные конкурсы. Традиционно в рамках фестиваля выберут лучшего Деда Мороза, Снегурочку, Снеговика и Символа года - 2019. Конкурсантам нужно будет не только блеснуть праздничным нарядом, но и подготовить визитку-выступление.

Перед липчанами выступит хор Дедов Морозов. О том, какие песни исполнят сказочные персонажи, организаторы держат в секрете. Кстати, замерзнуть Дедушки никому не дадут. Зажигательный флешмоб от энергичных новогодних волшебников расшевелит даже самого застенчивого гостя. Следите за их движениями и повторяйте!

На площади организуют 2 сцены. Центральную поставят прямо у входа в «Звездный». Она расположится на верхних ступеньках. Там проведут основную часть программы. Вторая сцена – с другой стороны фонтана, ближе к остановке общественного транспорта. Ее задействуют для конкурсов, рекламы праздничных мероприятий.

ФЕЙЕРВЕРК, ДИСКОТЕКА И ЗЕРКАЛЬНЫЕ БАРАБАНЩИКИ

В 16.00 начнется самое интересное - зажжение главной елки города! Эта церемония из года в год заставляет людей по всей планете поверить в чудеса.

Кульминацией праздника станет фейерверк. В 16.30 фонтан у «Звездного» озарится сиянием множества огней.

Завершится фестиваль первой новогодней дискотекой от приглашенного ди-джея. Но сюрпризы на этом не закончатся. Яркой финальной точкой станет выступление шоу зеркальных барабанщиков «DRUMATACA». Воронежские артисты сделают этот вечер незабываемым. Зеркальные костюмы, горящие барабаны, клубная и живая музыка – выступление обещает быть зрелищным.

Юлия КЛЮЕВА. Фото автора и из архива департамента культуры и туризма г. Липецка.