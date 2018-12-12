2018-12-12T10:44:03+03:00
Общество

Липецк оказался на 37 месте в рейтинге вредных привычек

Всего в списке 85 регионов
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане оказались в первой половине рейтингаЛипчане оказались в первой половине рейтингаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Эксперты РИА Рейтинг узнали, жители каких регионов России предпочитают здоровый образ жизни, а каких наоборот - подвержены пристрастиям. Они составили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек. Эксперты брали данные за 2017 год. При составлении рейтинга учитывалось потребление спиртного и табака, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления алкоголем, а также количество правонарушений, связанных с наркотиками.

Первые места заняли те регионы, в которых вредные привычки наименее распространены. На лидирующих позициях оказались северокавказские республики. В первую тройку попали Чеченская Республика с рейтинговым баллом 97,3, Ингушетия - 94,1 и Дагестан, баллы которого - 91,9.

Последними в списке оказались Республика Бурятия - 43,2 балла, Ямало-Ненецкий автономный округ, который набрал аналогичное количество баллов рейтинга и Еврейская автономная область - 36,5 баллов. Они заняли 83, 84 и 85 места соответственно.

Липецкая область оказалась на 37 месте. Рейтинговый балл региона - 70,6. Регион оказался в первой половине списка. Курская область обогнала Липецкую - 36 место и 70,8 баллок. А жители Воронежской области, исходя из рейтинга, не могут расстаться со своими вредными привычками. Они оказались на 63 месте. Их балл - 61.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Губкинский университет обучит партнеров «Роснефти» из Индии
В Государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина при поддержке НК «Роснефть» начался образовательный курс по программе  «Интенсификация добычи и повышение отдачи пластов на нефтяных месторождениях»
Новости 24