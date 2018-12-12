Липецк оказался на 37 месте в рейтинге вредных привычек

Эксперты РИА Рейтинг узнали, жители каких регионов России предпочитают здоровый образ жизни, а каких наоборот - подвержены пристрастиям. Они составили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек. Эксперты брали данные за 2017 год. При составлении рейтинга учитывалось потребление спиртного и табака, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления алкоголем, а также количество правонарушений, связанных с наркотиками.

Первые места заняли те регионы, в которых вредные привычки наименее распространены. На лидирующих позициях оказались северокавказские республики. В первую тройку попали Чеченская Республика с рейтинговым баллом 97,3, Ингушетия - 94,1 и Дагестан, баллы которого - 91,9.

Последними в списке оказались Республика Бурятия - 43,2 балла, Ямало-Ненецкий автономный округ, который набрал аналогичное количество баллов рейтинга и Еврейская автономная область - 36,5 баллов. Они заняли 83, 84 и 85 места соответственно.

Липецкая область оказалась на 37 месте. Рейтинговый балл региона - 70,6. Регион оказался в первой половине списка. Курская область обогнала Липецкую - 36 место и 70,8 баллок. А жители Воронежской области, исходя из рейтинга, не могут расстаться со своими вредными привычками. Они оказались на 63 месте. Их балл - 61.