2018-12-12T11:23:05+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Власть и бизнес будут вместе помогать людям»

Участники круглого стола обсудили пути повышения эффективности социальной и благотворительной деятельности в регионе
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и представители бизнес-сообщества, средств массовой информации, социальных служб, а также эксперты и волонтеры сегодня в рамках круглого стола обсуждали, как вместе повысить эффективность социальной и благотворительной деятельности в Липецкой области.

Встреча прошла в формате дискуссии. Чтобы выработать стратегию и перспективные направления сотрудничества в сфере благотворительности, были проанализированы кейсы и традиции, созданные бизнесом, а также участие предпринимателей в госпрограммах, взаимодействие с управлением здравоохранения Липецкой области. На заседании рассмотрены возможности популяризации социальной и благотворительной деятельности на примере ежегодного новогоднего благотворительного марафона «Вместе делаем добро». В 2018-м его участники собрали около 6 млн. рублей на лечение и реабилитацию больных детей.

Особую важность благотворительности для общества и необходимость популяризации добрых дел в средствах массовой информации подчеркнул Игорь Артамонов. «В Липецкой области много примеров, когда в районах с финансовой поддержкой предпринимателей строятся спортивные объекты, закладываются аллеи и парки, оказывается необходимая помощь нуждающимся в ней людям. И нельзя уставать говорить об этом, и нужно быть примером самим», - считает врио главы региона.

Он добавил, что в январе будущего года для детей из многодетных семей областная власть и представители бизнеса организуют рождественскую поездку на экскурсию в столицу с посещением музеев и прогулками по праздничной Москве. Также Игорь Артамонов планирует до Нового года лично посетить ряд учреждений системы социального обслуживания населения Липецкой области, в частности, хоспис, детский дом и интернат для престарелых и инвалидов. «Власть и бизнес будут вместе помогать людям», - заявил Игорь Артамонов.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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