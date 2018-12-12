2018-12-12T12:55:59+03:00
Общество

Традиции русской псовой охоты будут представлены в Данковском районе

Гостей на праздник «Отъезжее поле» в деревне Масловка организаторы ждут 15 декабря
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Межрегиональный праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле» состоится в ближайшую субботу, 15 декабря, в деревне Масловка Данковского района на берегу реки Дон, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Его основной задачей является возрождение традиций дворянской охоты с русскими борзыми.

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Праздник неоднократно признавался победителем различных фестивалей культуры и искусства, а также событийного туризма в России.

Псовая охота – одна из национальных традиций, которая насчитывает не один век. Это уникальное явление, присущее лишь России и практически полностью утерянное в XX веке. Сегодня традиции дворянской охоты с русскими борзыми возрождаются, переживают новый расцвет.

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В Масловке с утра заработают тематические площадки: выставка русских борзых и охотничьих птиц, торговые и сувенирные ряды, охотничий привал, полевая кухня, спортивно-игровая площадка и другие. Здесь можно будет покататься на лошадях и приобрести сувениры.

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Артисты выступят с концертом, сельские подворья посоревнуются в конкурсе «Блюдо охотника на костре». В полдень состоится церемония открытия праздника охотников. Затем гостей ждут показательные бои военно-исторического клуба «Копье» из Ельца и охота хищных птиц на фазанов. Главной изюминкой праздника станет реконструкция псовой охоты - показательный бой русских псовых борзых с лисами.

Фото: Владимир КУЛИК.

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