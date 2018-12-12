2018-12-12T17:30:10+03:00
Общество

Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут липчанам создать новогоднее настроение

«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» начинает трансляцию Телеканала Деда Мороза на кнопке 50
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Это уже шестой российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать волшебное новогоднее настроение и взрослым, и детям.

Новый российский сезон Телеканал Деда Мороза снова порадует зрителей всех возрастов отличным новогодним и зимним контентом, в том числе отечественного производства. В эфире будет представлена богатая коллекция новогодних и зимних фильмов Disney, известные российские комедии «Ёлки», популярные анимационные мультсериалы – «Маша и Медведь», «Инуи», «Мук», «Пингвиненок Пороро», фильмы «Барби» и многое другое. Каждый уикенд – марафон из романтических, комедийных и семейных фильмов. Также зрители снова встретятся с программой «Новогодняя мастерская», которая поможет подготовиться к празднику.

.

.

Телеканал Деда Мороза – родной брат французского La Chainedu PereNoel, который был основан в 2011 году и с тех пор пользуется невероятной популярностью. Российская версия телеканала создается медиа-группой Lagardere Active. Телеканал Деда Мороза специально адаптирован под интересы и особенности российской аудитории.

Следите за телепрограммой канала на сайте www.dedmoroztv.com. В соответствии с концепцией проекта, вещание Телеканала Деда Мороза продлится только два месяца и завершится 31 января 2019 года.

Реклама Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО: «Если увидите где продукцию «Алтайские продукты + 100 к здоровью», смело покупайте. Качество гарантируем»
На Новый год все места в санаториях и на турбазах Алтайского края уже забронированы, но летом на Алтае пройдет фестиваль в честь Года театра в России и 90-летия со дня рождения Василия Шукшина
Новости 24
Липецкие автоинспекторы довезли до дома заблудившегося на машине ветерана ВОВ
СБУ обвиняет липчанина в организации покушений на украинских активистов
В Липецке специалисты проверили участки, которые весной может затопить
Многодетная липчанка получила условный срок за убийство новорожденной дочки
Под Липецком «Нива» столкнулась с фурой и вылетела в кювет
Сочинения непрофессиональных авторов ждут в Липецкой областной научной библиотеке
Липчане жалуются на гололед на тротуарах
Традиции русской псовой охоты будут представлены в Данковском районе
В Липецке пенсионерка за несколько дней перевела мошенникам 468 тысяч рублей
Ночью под Липецком вспыхнул "Форд"
Под Липецком водитель иномарки насмерть сбил мужчину
Чиновники подсчитали, во сколько обойдется липчанам салат оливье
В Липецке «паровозиком» столкнулись пять машин, включая автобус
Минимальный набор продуктов в Липецкой области стоит 3243 рубля
Мэрия Липецка ищет инвесторов для парков, трамваев и бань
Скоростной мобильный интернет получили жители десятка небольших и отдаленных посёлков Липецкой области
Новый асфальт на выезде из Липецка рассыпался через месяц
Оставшиеся на зиму в Липецке утки воруют еду у обитателей зоопарка
В Липецке обещают туман, мокрый снег и дождь