2018-12-12T17:30:10+03:00
Общество

Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут липчанам создать новогоднее настроение

«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» начинает трансляцию Телеканала Деда Мороза на кнопке 50
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Это уже шестой российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать волшебное новогоднее настроение и взрослым, и детям.

Новый российский сезон Телеканал Деда Мороза снова порадует зрителей всех возрастов отличным новогодним и зимним контентом, в том числе отечественного производства. В эфире будет представлена богатая коллекция новогодних и зимних фильмов Disney, известные российские комедии «Ёлки», популярные анимационные мультсериалы – «Маша и Медведь», «Инуи», «Мук», «Пингвиненок Пороро», фильмы «Барби» и многое другое. Каждый уикенд – марафон из романтических, комедийных и семейных фильмов. Также зрители снова встретятся с программой «Новогодняя мастерская», которая поможет подготовиться к празднику.

.

.

Телеканал Деда Мороза – родной брат французского La Chainedu PereNoel, который был основан в 2011 году и с тех пор пользуется невероятной популярностью. Российская версия телеканала создается медиа-группой Lagardere Active. Телеканал Деда Мороза специально адаптирован под интересы и особенности российской аудитории.

Следите за телепрограммой канала на сайте www.dedmoroztv.com. В соответствии с концепцией проекта, вещание Телеканала Деда Мороза продлится только два месяца и завершится 31 января 2019 года.

Реклама Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24