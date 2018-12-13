Благодаря «Стальному дереву» липецкие наркологи смогут выявлять снифферов среди подростков

В Липецком областном наркологическом диспансере подвели итоги проекта «Здоровая молодежь - будущее России». Благодаря гранту НЛМК по программе «Стальное дерево» и при поддержке благотворительного фонда «Милосердие», в химико-токсикологической лаборатории диспансера появилось новое оборудование, стоимостью почти 300 000 рублей. Благодаря уникальным приборам, врачи теперь могут выявлять следы токсичных газовых смесей в организме живого человека. Раньше это было невозможно при жизни пациента.

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Как рассказал автор проекта _- врач наркодиспансера Валерий Вантей, в 2017 году в Липецкой области наркотики принимали 1,4% населения. Самый опасный возраст, кода наркотики пробуют впервые 15-19 лет, причем число таких подростков в регионе опасно растет – на 69% за год. Именно поэтому программа направлена на предупреждение наркомании среди молодежи.

В последнее время участились случаи употребления подростками ненаркотических газов – форма токсикомании, именуемая сниффинг. В Липецкой области от этого уже умерли трое подростков. Токсичные газы входят в состав веществ, которые свободно продаются каждому. Причем выявить такой газ в организме весьма непросто. Даже в случаях, когда подростков доставляли в коматозном состоянии, подтвердить лабораторно наличие вещества в организме ранее было невозможно.

– Основной целью проекта было – повышение эффективности профилактики употребления подобных веществ и совершенствование методов диагностики, – пояснил Валерий Вантей. Благодаря комбинату и фонду «Милосердие» мы теперь одни из первых в стране сможем диагностировать потребление пропан-бутановых и других летучих смесей.

Сейчас же липецкие врачи могут доказать, что пациент употребил ядовитый газ, это поможет вовремя оказать помощь и предотвратить тяжелые патологии в будущем. Как отметили медики, это особенно актуально для родителей, которые подозревали подростков в употреблении наркотиков, но никакие анализы факт не подтверждали.

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– У нас с НЛМК длительное и тесное сотрудничество и это уже второй проект, который мы осуществляем вместе с комбинатом, – рассказал главный врач ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» Михаил Коростин. – Мы давно взаимодействуем с медицинским центром комбината. Теперь работаем еще и с фондом «Милосердие».

При этом главный нарколог особо отметил опасность потребления ненаркотических газов, которые моментально действуют на нервную систему, разрушают клетки мозга, приводят к слабоумию и смерти. Причем в случае со снифферами, летальный исход наступает раньше, чем наркозависимость.

– Программа «Стальное дерево» помогает решать социально значимые проблемы в интересах всего региона, – рассказала директор благотворительного фонда Евгения Донских. – Программа стартовала в 2017 году, с ее помощью удалось реализовать 11 природоохранных инициатив. В этом году мы расширили географию и направленность грантов, сейчас «Стальное дерево» открыто для жителей Липецкой области и других регионов, где присутствует группа НЛМК - Старого Оскола (Белгородский край), где находится Стойленский ГОК, и Заринска (Алтайский край), где расположено предприятие Алтай-Кокс.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора.