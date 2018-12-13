2018-12-13T11:00:19+03:00
Общество

Учащиеся Липецкой области будут ездить в транспорте бесплатно

Новая льгота появится в области со следующего года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Школьники и студенты очной формы обучения из многодетных семей получат право бесплатного проезда в муниципальном и областном транспорте в течение всего календарного года, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Решение о внесении изменения в действующее законодательство принято по инициативе врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Ранее школьники и студенты из многодетных семей в возрасте до 24 лет ездили в общественном транспорте бесплатно только в течение учебного года - с сентября по июнь.

В Липецкой области живут свыше 13 тыс. многодетных семей. В них воспитываются 42723 ребенка, из них 29907 детей является школьниками и студентами очной формы обучения. Из областного бюджета на обеспечение бесплатного проезда детей из многодетных семей в 2019 году будет выделено 57,5 млн. рублей.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Егор Холмогоров - об Александре Солженицыне: Он клял и коммунизм, и сахарово-чубайсовскую лжедемократию
Известный публицист и историк Егор Холмогоров не смог удержаться от острого спора с читателями «Комсомолки», которых перепахала его статья «Пророчества Солженицына: Он предсказал распад СССР, семибанкирщину и шоковую терапию...»
Новости 24
Липчанин получил 1.5 года за угрозу убить родителей
Школьники Липецка познакомились с гамадрилом Степашкой
Пожарные потушили квартиру на Фрунзе в Липецке
Житель Липецкой области задолжал своей дочери 60 тысяч рублей
Под Липецком в приемной семье изнасиловали 13-летнюю девочку-инвалида
Липецкие автоинспекторы ловят нарушителей на парковке для инвалидов
В Липецке на улице Неделина горожане устроили танцы на льду
Банк УРАЛСИБ занял 2-е место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии CbondsAwards – 2018
Специалисты рассказали, как выбрать новогоднюю елку в Липецке
Учащиеся Липецкой области будут ездить в транспорте бесплатно
Под Липецком неизвестный избил парня и похитил у него ювелирные украшения
Сбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах России
В Липецке в столкновении "Калины" и "Мерседеса" пострадали двое
За сутки под Липецком вспыхнули три дома