Новые квартиры в Ельце получили 11 детей-сирот

Торжественное заселение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в новые, полностью обустроенные квартиры состоялось сегодня в Ельце, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Специально для них был построен трехэтажный двухподъездный дом.

К концу года здесь планируется заселить еще 25 квартир. Квартиры предоставляются из специализированного жилищного фонда по договору найма на пять лет. После истечения этого срока заключается договор найма жилого помещения в порядке, установленном законодательством.

Обеспечение жильем детей-сирот проводится в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» и подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».

Фото: сайт администрации Липецкой области.