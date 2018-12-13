2018-12-13T11:03:10+03:00
Общество

Новые квартиры в Ельце получили 11 детей-сирот

11 человек стали обладателями собственного уютного жилья
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Торжественное заселение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в новые, полностью обустроенные квартиры состоялось сегодня в Ельце, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Специально для них был построен трехэтажный двухподъездный дом.

К концу года здесь планируется заселить еще 25 квартир. Квартиры предоставляются из специализированного жилищного фонда по договору найма на пять лет. После истечения этого срока заключается договор найма жилого помещения в порядке, установленном законодательством.

Обеспечение жильем детей-сирот проводится в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» и подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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