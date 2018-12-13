Стандартный новогодний стол обойдется липчанам в 5224 рубля

Росстат подвел ежегодный «индекс оливье» – стоимость ингредиентов для этого салата показывает, как меняются в целом цена на популярные продукты. По данным федеральной службы статистики, салат оливье в Липецкой области стоит 249.27 рублей. Липецкая область попала в пятерку регионов с самыми дешевыми продуктами для салата в стране. При этом в сравнении с прошлым годом салат здесь подорожал на 5.69%.

В рецепт традиционно вошли консервированные огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, яйца, вареная колбаса, майонез репчатый лук.

На последнем месте рейтинга с самыми низкими ценами Республика Мордовия, где оливье обойдется 237.96. Самые дорогие продукты на салат в Чукотском автономном округе – 516.53. Из соседних регионов по Черноземью самой дорогой оказалась Орловская область, где салат стоит 317.37 р., в Воронежской – 276.66.

Помимо оливье статистики подсчитали и стоимость селедки под шубой. Липчанам этот салат обойдется также дешевле, чем большинству по стране – в 128.07 рублей. Прирост за год – 3.33%.

В целом стандартный новогодний стол с вышеупомянутыми салатами, традиционным шампанским, конфетами и другими блюдами обойдется липчанам в 5224.20 рублей. Это с учетом цен на конец ноября. В сравнении с прошлым годом прирост составил 1.16%. По стоимости новогоднего стола Липецкая область тоже вошла в пятерку регионов с самыми низкими ценами. Дешевле всего в Республике Ингушетия – 3262.60 р., дороже всего продукты в Чукотском округе – 9090.71 р.

Кстати, салат оливье, который по данным Росстата обойдется липчанам в 249.27 р., на местном уровне оценили дешевле – 168.85 рублей минимальная стоимость в супермаркетах, 203,60 р. – максимальная.