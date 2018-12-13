Молодым липчанам торжественно вручили паспорта

Церемония торжественного вручения паспортов граждан Российской Федерации молодым жителям Липецкой области состоялась в администрации региона в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России!», - сообщает пресс-служба обладминистрации. Она приурочена к памятной дате Отечества - Дню Конституции РФ.

Организатором акции является Липецкая областная общественная организация Российского Союза молодежи при поддержке регионального управления молодежной политики и УМВД России по региону. Первый в своей жизни паспорт вместе с Конституцией России и цветами получили 55 подростков из городов и районов, ярко проявивших себя в науке, спорте, творчестве, общественной деятельности.

Поздравляя школьников с этой знаменательной датой, врио главы региона Игорь Артамонов подчеркнул, что в эти дни отмечается 25-летний юбилей высшего нормативного правового акта России, Основного закона государства. «Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. Закрепляет основы конституционного строя, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления. Но, самое главное, она раскрывает права и свободы человека и гражданина, принципы взаимоотношений между государством и личностью», - сказал Игорь Артамонов. Он пожелал юным липчанам успехов во всех начинаниях и добавил, что им предстоит приумножать мощь и славу нашей Родины.

Фото: сайт администрации Липецкой области.