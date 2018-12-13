Владельцы крупной торговой сети пообещали повысить зарплату сотрудникам

Вопросы уровня заработной платы и налоговых отчислений в бюджет были подняты на рабочем совещании в администрации Липецкой области с руководителями торговой сети «Красное и Белое», - сообщает пресс-служба обладминистрации. Оно состоялось по поручению врио главы региона Игоря Артамонова.

Как выяснилось в ходе недавней встречи временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области с ретейлерами и региональными производителями, эта торговая сеть платит своим сотрудникам самую низкую зарплату. Рост заработных плат в регионе является одним из самых актуальных вопросов дальнейшего развития Липецкой области. Разработать поэтапный план повышения зарплаты и доведения ее до среднеотраслевого уровня руководство вышеназванной торговой сети пообещало в ближайшее время. В конце первого квартала 2019 года доходы сотрудников должны стать не ниже, чем в торговых предприятиях сетей-конкурентов.

Фото: Архив «КП».