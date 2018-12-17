Проект «Мокрое»: возрождение, созидание…и надежда

Три десятка лет назад село Мокрое Лебедянского района, было, что называется, «на грани» - безработица, самовыживание, грязище, безнадега… И, вероятно его ждала печальная участь – как и тех 30 с лишним тысяч деревень, исчезнувших с карты России за последние четверть века. Но судьба Мокрого круто поменялась – под «свое крыло» его взяла крупнейшая строительная организация Липецкой области СУ-11, у которой авторитет и далеко за пределами региона. Задумки возрождения угасающего села у руководителя предприятия – одного из патриархов строительной отрасли региона Виктора Александровича Григорьева, зрели давно, и в начале 90-х социальный проект стартовал. В Мокром начались небывалые преобразования – созданное здесь СХП «Мокрое» стало для села, как и для находящихся в округе поселений, градообразующим. Село было газифицировано, здесь были построены котельная, хлебопекарня, общежитие, столовая, Дом культуры, магазин, росли производственные корпусы. Одновременно развивалось и само агропредприятие, ставшее одним из самых значимых в регионе. Сегодня в хозяйстве более 24 тыс. га пашни, 2 современных молочных комплекса, более 7 тысяч голов КРС, многотысячное поголовье свиней, овец. На месте некогда развалившегося колхоза выросло многопрофильное агропредприятие с отличной производственной базой, появились молокозавод и мясокомбинат, элеваторный комплекс.

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«Жизнь на селе кардинально изменилась»

В селе, где проживает около 600 человек, большая часть переселенцев с разных уголков бывшего Союза, которые связали свою судьбу с Мокрым. И привлекла их сюда стабильная работа и заработок, хорошая «социалка» и уверенность в завтрашнем дне.

- За эти годы все поменялось до неузнаваемости, трудно поверить, что когда-то здесь оставалось всего несколько дворов, была безработица, не было асфальта, - вспоминает заведующая детским садом Елена Светенкова. Она 20 лет живет в Мокром (переехав сюда с семьей из Казахстана), и село преображалось на ее глазах.

С ней солидарна и директор местной школы Лариса Ильинична Ступина. Построенная в 2000 году благодаря поддержке Виктора Григорьева, уютная и по тем временам просторная, школа расположена рядом с прекрасным храмом (был возведен на средства семьи Григорьевых). Школа одна из лучших в районе, как по своему оснащению, так и по успеваемости, все учителя здесь обеспечены жильем. Всего же за эти годы на средства предприятия построено 153 квартиры, 12 коттеджей.

Время – вперед!

Но жизнь не стоит на месте – у предприятия появился новый огромный молочный комплекс в селе Трубетчино Добровского района, выросло число работников. У живущих в Мокром разрастаются семьи, и уже стала тесной местная школа (в ней обучается 178 ребят), которая заполнена сверх проектной мощности. Необходим и новый детсад - нынешний уже переполнен. Жизнь сама диктует совершенствовать производственную базу предприятия и строить новые социальные объекты, благоустраивать территорию. Такая необходимость, по словам Виктора Григорьева, просто кричащая.

- Эти две части (производственная и жилая), разделенные каскадом прудов, остро нуждаются в дальнейшем развитии, - поясняет на план-схеме Виктор Александрович. - В производственной зоне необходимы очистные сооружения. А в той, где позволяют природные условия и нами определена как жилая, в планах строительство коттеджного поселка. Рядом будут спорткомплекс, бассейн, учебно-курсовой комбинат и т.д. Объем работ огромен, ведь необходимо проложить жизненно важные коммуникации, создать инфраструктуру. А с учетом складок рельефа местности, такой проект сложен и затратен, нам это одним выполнить не под силу. Безусловно, мы будем в меру сил вкладываться, но нужна помощь, господдержка. И речь не о том, чтобы за государственный счет «порешать проблемы». Надо спасти то производство, которое есть, и тех людей, которые здесь живут, добросовестно трудятся. У них надежда именно на светлое будущее – свое и своих детей. Надо дать людям возможность расправить крылья, они достойны хорошей, комфортной жизни.

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Пример Мокрого – другим наука.

Можно много и красноречиво говорить о социальной ответственности бизнеса, патриотизме, однако реально сделать большое доброе дело способны далеко не все. И Мокрое – показательный пример, здесь убедительно воплотился главный жизненный принцип Виктора Григорьева – созидать, заботиться о людях. И это не «точечное меценатство», а важный социальный проект, образец обустройства глубинки страны.

Но неумолимый закон жизни требует движения вперед, и здесь видимо тот случай, когда вопрос частно-государственного партнерства актуален как никогда. Что и говорить - бизнес показал себя с лучшей стороны, возродив и обустроив угасающее село, но назрела необходимость поддержки и помощи со стороны госструктур, областной власти. Да и власти на местах (Мокрое входит в Большеизбищенский сельсовет) к слову, наверное, надо бы ярче проявить себя. В планах развития сельского поселения до 2024 года все расписано (это десятки (!) страниц и с опаской думаешь, какой же тогда объем программы развития у поселения, где больше 3 тыс. человек?). В программе обозначены и цели, и задачи, и проблемы… и хочется думать, что скоро начнется их ускоренное решение. А пока (как отражено в многостраничном документе) основной социальной проблемой сельского поселения является сложная демографическая ситуация, отток молодежи и дотационность бюджета (собственные доходы всего 45%).

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Закрадывается ощущение, что, осуществляя эту социальную миссию по возрождению Мокрого, активная деятельность компании-инвестора породила у «властей предержащих» своего рода иждивенческие настроения, когда все заботы и ответственность за судьбу села просто оказались переложены на одни плечи. Такое «статус - кво» надо выправлять, ведь в конечном итоге от этого зависит жизнь сотен людей, которые живут, трудятся в Мокром. И здесь без внимания региональной власти, участия и конкретной помощи с ее стороны, уже не обойтись.

В ноябре в селе побывал врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, ознакомившийся на месте с положением дел. И руководство предприятия (да и сами селяне) очень надеются, что ситуация изменится, и дальнейшее развитие Мокрого станет реально общим, совместным делом – инвестора и государства.

P.S. Недавно школьники из Мокрого, как нам рассказали, были на экскурсии в Мичуринском аграрном университете. Они побывали в лабораториях, ознакомились с программой подготовки вуза. Уезжали ребята с горящими глазами, с мечтой посвятить себя сельскому хозяйству и, освоив аграрные специальности, остаться на малой родине. И очень хочется верить, что эта мечта сельских ребятишек сбудется, что их родное село не оставят без внимания, оно будет развиваться и процветать.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива предприятия.