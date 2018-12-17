Фонд НЛМК «Милосердие» направил 200 млн рублей на социальные программы для региона

Социальный партнер НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие» направил в 2018 году на различные программы поддержки жителей региона почти 200 млн рублей. В адрес Фонда от организаций и граждан поступило около 2000 обращений, по большинству из которых было принято решение об оказании помощи.

На поддержку ветеранов и инвалидов «Милосердие» направило около 31 млн рублей, на поддержку материнства и детства – около 23 млн рублей, на развитие спорта - более 80 млн рублей. Помощь учреждениям здравоохранения, а также на лечение по обращениям граждан превысила 2 млн рублей.

При поддержке Фонда президентских грантов «Милосердие» реализовало проект "Здоровые люди - сильная нация!", который направлен на повышение осведомленности пожилых людей о различных симптомах онкологических заболеваний и важности своевременного обследования. Было обследовано 4 тыс. жителей Липецкой области, у 23 из них выявили злокачественные новообразования и начали лечение.

На новый этап развития вышла грантовая программа НЛМК «Стальное дерево», оператором которой является фонд «Милосердие». В текущем году она расширила свою географию: активные граждане и волонтеры Липецка, Заринска и Старого Оскола реализовали 21 социально значимый проект. В числе липецких проектов - очистка от мусора Студеновского карьера и обустройство трассы для велосипедистов, оснащение наркодиспансера новым оборудованием, уборка русла реки Воронеж, благоустройство и озеленение скверов и городских парков, возрождение источника в селе Крутые Хутора Липецкого района и другие мероприятия. В 2018 году программа «Стальное дерево» победила в международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие».

«В 2018 году фонд «Милосердие» организовал и принял участие в 15 благотворительных акциях по поддержке жителей региона. Ежегодно адресную помощь получают около 30 тысяч человек, сотни организаций и учреждений. За последнее десятилетие финансирование благотворительных программ со стороны компании выросло более чем в 2 раза. За все время существования фонда эта сумма превысила 4,5 млрд рублей», - прокомментировал председатель президиума благотворительного фонда «Милосердие» Сергей Мельник.

Фонд «Милосердие» активно поддерживает в регионе волонтерское движение. В декабре организована поездка группы липецких волонтеров на крупнейшую в России благотворительную ярмарку «Душевный базар». На этом форуме ребята смогли пообщаться с волонтерами из разных регионов, почерпнуть новые идеи и нестандартные творческие форматы реализации будущих волонтерских проектов.

В течение года прошли традиционные акции: к Пасхе – «Светлое Воскресенье», к Дню защиты детей – «Надежда», к Дню знаний - «Школьная страна», направленные на поддержку социально незащищенных категорий населения. Под патронажем фонда «Милосердие» весь год действовала акция "Помоги ближнему", которая помогла обеспечить бесплатным горячим питанием около 600 нуждающихся липчан. В трех городских столовых для них приготовили около 36 тысяч обедов.

В настоящее время завершается подготовка к ежегодной благотворительной акции «Рождественский поезд» для воспитанников детских домов и интернатов Липецкой области, которую традиционно проводят Фонд и профсоюзный комитет предприятия. Шефы из НЛМК приедут в гости к ребятам Грязинской и Тербунской школ-интернатов, Центра помощи детям имени Эдуарда Белана, санаторной школы-интерната в поселке Дачный, детского дома в селе Борино, Елецкого дома ребенка и к маленьким пациентам больницы в поселке Плеханово. Около 1 000 детей увидят театрализованные представления со сказочными персонажами, а также получат новогодние подарки, в которых найдут сладости, игрушки и развивающие игры.

В этом году «Милосердие» открыло официальный интернет-сайт фонда, где собрана информация о благотворительных акциях, а также есть возможность оказать адресную помощь в рамках начатой программы сбора личных пожертвований.

Информация о благотворительном фонде «Милосердие»

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» создан по инициативе НЛМК в 1999 году. Приоритетные направления – забота о воспитанниках детских домов и интернатов, помощь малообеспеченным гражданам, пенсионерам и инвалидам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Фонд «Милосердие» неоднократно удостаивался премии «Меценат года», учрежденной Липецкой торгово-промышленной палатой, в 2005 году фонд «Милосердие» был награжден «Золотым знаком за заслуги перед г. Липецком». В 2012 году фонд вошел во Всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций.

В 2018 году фонд «Милосердие» стал членом Форума Доноров - ассоциации крупнейших грантодающих организаций, которые работают в России и системно занимаются благотворительной деятельностью.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-службы НЛМК.