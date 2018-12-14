2018-12-14T13:34:26+03:00
Общество

Липчан приглашают на репетицию Нового года

На фестивале «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» устроят 14-минутный фейерверк
Юлия КЛЮЕВА
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Фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» снова пройдет в городеФестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» снова пройдет в городеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В прошедший четверг, 13 декабря, в администрации Липецка обсудили генеральную репетицию Нового года. Речь идет о фестивале «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки». Мероприятие стартует 22 декабря в 12.00 на площади у СК «Звездный».

Игры, конкурсы, парад сказочных персонажей и многое другое ждет гостей фестиваля. В финале для липчан устроят 14-минутный новогодний фейерверк. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, его планируют запустить в 16.30 с крыши спорткомплекса. А завершит мероприятие зажигательная дискотека от липецкого Ди-джея. Следить за новостями мероприятия можно в группе Вконтакте https://vk.com/petrovskiezabavy.

До 22 декабря территорию перед «Звездным» должны благоустроить. Тут появятся спортивно-игровые площадки, палатки с горячим чаем, выпечкой и сувенирами. Особое внимание планируют уделить освещению площади. Рабочие смонтируют иллюминацию.

Площадь возле «Звездного» огородят. Второстепенную дорогу возле площадки перекроют. Чтобы попасть на фестиваль, гостям нужно будет пройти через контрольно-пропускные пункты. Сотрудники полиции и члены народных дружин будут следить за порядком. Экстренные службы организуют дежурство.

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