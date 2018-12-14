2018-12-14T17:34:39+03:00
Общество

Из частного садика Липецка, где избили ребенка, после проверки уволились воспитатели

В учреждении нашли массу нарушений, двое сотрудников ушли по собственному желанию
Лия МУРАДЬЯН
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В садике поставили камеры наблюденияВ садике поставили камеры наблюденияФото: Архив КП
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В частном детском саду Липецка, где в октябре этого года избили двухлетнего ребенка, уволились две воспитательницы. Напомним, родители забили тревогу, когда заметили синяки на теле малыша. Как рассказал отец мальчика, он забрал сына 10 октября, ребенок был заплаканный и подавленный, воспитатели пожаловались, что малыш не спал днем, и отец не придал значение тому, что мальчик расстроен. Следы побоев увидела мама, когда переодевала ребенка вечером. Также родители рассказали, что платили за частный детский сад 15 000 рублей в месяц.

После инцидента в полиции возбудили уголовное дело. Отдельно прокуратура и управление образования начали проверку, которая выявила массу нарушений. Как выяснилось, в садике не было камер наблюдения, а воспитатели работали без подготовки и соответствующего образования. Также организация не разместила в отрытом доступе нудные документы и данные по стоимости услуг. В связи с нарушениями прокуратура внесла представление в адрес руководства детского сада.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, расследование все еще продолжается, конкретные виновные лица выявляются. А две младших воспитательницы уволились по собственному желанию – у них не было профильного образования.

– По результатам проверки в учреждении установили 4 камеры наблюдения: 3 в помещении и одну у входа, – рассказала «КП-Липецк» старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева. – Сотрудники прошли аттестацию и курсы по оказанию медицинской помощи. 24 декабря заработает обновленный сайт учреждения, где разместят нормативные документы и приведенный в соответствие устав.

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