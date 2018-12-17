В Липецке мужчина полгода прятался от родственников, пока расследовалось его похищение

В Липецке нашли 53-летнего уроженца Узбекистана, который пропал летом этого года. Напомним, Ильдус Рахматуллин ушел из дома в районе поселка Свободный сокол и не вернулся. Своим таинственным исчезновением иностранец поднял на уши всех родственников, поисковиков-волонтеров и правоохранительные органы. По факту его исчезновения даже возбудили дело. И вот спустя полгода, 15 декабря, его нашли живым и здоровым, причем обнаружили совершенно случайно.

О подробностях поиска рассказали в пресс-службе регионального СКР. Об исчезновении Рахматуллина заявила его дочь, в доме которой он жил с весны этого года. Она рассказала, что отец просто вышел из дома вечером, с собой взял только паспорт и телефон. О том, что уходит надолго, ничего не сказал.

На следующий день случайные прохожие нашли на территории садов в «Дачном» товариществе паспорт и телефон пропавшего и отдали родственникам. Получив документы, родные обеспокоились еще больше, а правоохранители решили, что человек мог стать жертвой преступления. Кроме найденных документов, никаких других следов мужчины не было, и в СК возбудили уголовное дело о похищении человека – 126 УК РФ.

Шли месяцы, поиски Ильдуса продолжались, но безуспешно. И вот 15 декабря в одном из заброшенных домиков СНТ «Дачный-4» случился пожар. Там загорелась самодельная печка. В доме спасатели нашли надышавшегося дымом мужчину и передали «Скорой». Погорельца откачали, пролечили, а после выяснили, что это тот самый пропавший без вести, которого ищут уже полгода.

Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, в ходе допроса мужчина пояснил, что никаких преступлений в отношении него не было. Он просто не хотел жить и контактировать с родственниками. Уголовное дело закрывают.