Юные липчане просят у Деда Мороза шубы и принца на белом коне для своих мам

До Нового года остается ровно 2 недели. Самое время придумать, что загадать в самую волшебную ночь года. Ведь все знают, когда часы двенадцать бьют, исполняется любое желание.

Юные липчане решили не дожидаться чуда, а обратиться напрямую к новогоднему волшебнику. 18 ноября в Детском парке «Сказка» в Липецке открылась почта Деда Мороза. На нее пришло уже около 200 писем от ребят. К сказочному старцу обращаются даже 2-х летние малыши. Правда, пишут за них их родители.

Письма приходят со всех районов города и даже из области. Дедушка Мороз поделился с «КП-Липецк» некоторыми из них. Так, дети рассказывают о своих достижениях, отметках в школе, о хорошем поведении. Присылают рисунки, а также желают Деду Морозу счастья, передают привет Снегурочке.

Ребята хотят получить в подарок мягкие игрушки, светящиеся автоматы, железную дорогу. Некоторые просят у снежного деда красивый ошейник для своего питомца. Один мальчик написал: «Люблю кататься с горки, но катаюсь на картонке. Хочу получить ватрушку». В своих письмах дети не забывают и про родителей. Мамам желают встретить принца на белом коне, просят Дедушку положить под елочку норковую шубу с сережками из кристаллов. Для пап ребята просят более скромные подарки, например, новое белье.

Порой юные липчане пишут очень трогательные письма. Один мальчик написал, что маленькому братику нужно рукавички. Другой попросил для сестренки 10 кг конфет. Пришло письмо с таким содержанием: «Дедушка Мороз, ты обязательно приходит. Я для тебя приготовлю печенье с теплым молоком». Волшебнику рассказывают о жизненных трудностях, что мама болеет, денежек не хватает. В последних письмах, которые пришли на почту, не было ни слова о материальных подарках. Ребята желали людям добра, просили здоровья своей семье.

Напомним, новогодняя акция «Письмо Деду Морозу» продлится до 8 января 2019 года. Письма можно принести в парк или прислать по почте: Липецк, улица Ленина, дом 31А.