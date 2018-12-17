Игорь Артамонов: «Проблемы людей будем решать на новом качественном уровне»

Более 300 представителей исполнительных органов власти и муниципальных образований приняли участие в стратегической сессии, на которой сформированы дорожные карты для работы с обращениями жителей Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации региона. Заместители руководителя региона, главы городов и районов, перед которыми поставлена задача – стать командой результата, сначала побывали на тренинге по лидерству, а затем в восьми целевых группах разработали своеобразные маршруты решения основных проблем. Это общественный транспорт, уличное освещение, ТБО и ряд других.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, открывая сессию, отметил, что в районах есть хорошие практики, и их нужно тиражировать. «Мы значительно увеличиваем финансовую поддержку муниципальных образований в 2019 году по всем основным направлениям социально-экономического развития – образование, здравоохранение, дорожная деятельность, благоустройство, водоснабжение, строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы. При этом планируется серьезный рост фонда оплаты труда консолидированного бюджета», - подчеркнул врио главы.

Он добавил, что особое внимание на местах необходимо уделять привлечению внебюджетных средств и поиску резервов дополнительных доходов в казну муниципалитетов. «Вся деятельность областной власти направлена на решение проблем людей. И делать это мы будет на новом качественном уровне», - заявил Игорь Артамонов. Для этого команда лидеров региона меняет подходы к методам управления, ставя амбициозные цели и используя конкурентные преимущества, уточнил врио руководителя области.

Фото: сайт администрации Липецкой области.