Группа НЛМК на 8% повысит мощность второй по размеру доменной печи в Липецке

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, приступила к масштабной реконструкции доменной печи №6 на Липецкой площадке. Проект позволит увеличить ее производительность на 8% до 3,4 млн тонн чугуна в год, кардинально улучшить экологические характеристики и продлить срок межремонтной работы на 50% до 25 лет.

Инвестиции в реконструкцию составят более 34 млрд рублей.

В настоящее время идет монтаж новых воздухонагревателей, аспирационных систем, укрупненная сборка основных узлов и металлоконструкций. Эти работы завершатся до остановки доменной печи, запланированной на май 2019 года. Во время остановки в течение 130 суток печь демонтируют и заново отстроят из подготовленных укрупненных блоков.

«В крупнейшем за последние два года инвестиционном проекте Липецкой площадки участвуют ведущие российские и зарубежные инжиниринговые компании, поставщики оборудования и технологий. Мы получим более производительную и эффективную доменную печь с улучшенными экологическими характеристиками – например, реконструкция аспирационной системы почти в 10 раз снизит содержание пыли в воздухе. Это не просто замена старой печи на новую, проект внесет крупный вклад в общее увеличение производства стали в рамках нового этапа стратегии», - прокомментировал вице-президент по инвестиционным проектам Группы НЛМК Константин Лагутин.

Реконструкция ведется с помощью технологии BIM (от Building Information Modeling, информационное многомерное моделирование объектов проектирования и строительства). Как выглядит печь в BIM-модели можно посмотреть по ссылке

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.