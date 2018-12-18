Руководитель Липецкэнерго проинспектировал работу бригад филиала на учениях в Твери

Во время визита в Тверь директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль проинспектировал работу оперативно-технологической группы. В Калининском районе при проверке производства работ по расчистке трассы на ВЛ-6 кВ он обратил особое внимание на обязательное выполнение организационных и технических мероприятий. В настоящий момент в Калининском районе на учениях находятся более 100 липецких энергетиков, которые успешно справляются с поставленными перед ними задачами.

На сегодняшний день работы энергетиков на учениях в Твери подходят к завершению. Всего за три месяца в тверских учениях приняли участие 470 липецких специалистов, помимо планового объема в 408 га дополнительная расчистка 83 га в Калининском, Кашинском, Лихославльском, Нелидовском, Конаковском, Старицком и Западно - Двинском районах.

В преддверии Дня энергетика директор филиала поздравил участников учений с наступающим профессиональным праздником и выразил огромную благодарность за проявленную инициативу и помощь в работе электросетевого комплекса Тверской области. Для присутствующих был организован праздничный концерт с премьерным показом фильма об итогах работы Липецкэнерго за прошедший год и творческими подарками от совета молодежи. Завершился праздничный вечер вручением наград липецким энергетикам за большой личный вклад в бесперебойную работу энергосистемы и высокий профессионализм.

- Уходящий год для нас стал непростым и многозадачным. Учения в Тверской области стали результатом самоотверженного труда, помноженного на высочайший профессионализм коллектива Липецкэнерго. Можно смело сказать, что с задачей этих учений мы справились. Нашему филиалу есть чем гордиться, пока у нас работают такие преданные своему делу люди, – высказал свою благодарность директор Липецкэнерго Сергей Коваль.

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