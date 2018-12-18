Злободневные проблемы липчан решаются через «сайт Артамонова»

После того, как житель села Становое Михаил Родионов на сайте руководителя области пожаловался на отсутствие тепла в местной школе, проблема была устранена в короткий срок. Теперь в классах тепло, а для полного «закрытия вопроса» на модернизацию котельной в следующем году будет израсходовано свыше 8 млн. рублей.

Липчанка Татьяна Потапова уже отчаялась на ближайшую подачу газа (не было полгода!) в их дом по улице Гагарина 157/2, где проводился капремонт. Обратилась на сайт с жалобой 10 декабря, и через 3 дня газ был подан – управляющая компания отчиталась о выполнении газовых работ в полном объеме.

Жильцы дома №15 на улице Астраханской в поселке Силикатного завода рассказали на сайте об ужасном состоянии здания. Результат: здание передадут новой УК, мэр города взял на себя обязательства о приведении общежития в надлежащее состояние, работы начнутся весной. Получит новую аппаратуру и хлевенская больница - после того, как жители района обратились за помощью на сайт главы региона.

Созданный для диалога с властью новый инструмент - портал artamonovigor.ru набирает обороты. На сайт, который работает всего месяц с небольшим, уже поступило свыше 2300 вопросов, жалоб и предложений граждан. На главной странице сайта - две виртуальные кнопки: "Предложить свою идею" и "Рассказать о своей проблеме". В первом случае обратившийся сможет, выбрав тематику, сформулировать свое предложение (к примеру, по улучшению инфраструктуры и т.д.). Второй раздел позволит обратить внимание властей на трудности, с которыми приходится регулярно сталкиваться (плохое уличное освещение, очереди в поликлиниках и т.д.). В основном липчан волнуют проблемные вопросы ЖКХ, благоустройства и здравоохранения. Все обращения передаются по компетенциям, каждое сообщение о проблеме или идея обязательны для рассмотрения исполнительными органами власти региона и органами местного самоуправления в течение 10 суток.

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Примеров, когда проблемные вопросы стали эффективно и быстро решаться – уже сотни. У липецких чиновников настали «новые времена» – они обязаны в ответ на жалобы называть сроки и конкретные меры по устранению проблем, самим участвовать в их решении. Витиевато-расплывчатые отписки больше не проходят. По последним данным, которые мы узнали, из всего многообразия поступивших сообщений, даны компетентные ответы и приняты решения по почти 630 вопросам. И более чем на 600 обращений гражданами получены разъяснения - в какой срок запланировано решить обозначенную проблему. В перспективе посетители сайта смогут видеть статистику - сколько проблем было разрешено, сколько идей реализовано

Как отметил в интервью «Комсомолке» врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, «мы гордимся, что сделали своими силами сайт, который аккумулирует жалобы, их классифицирует, делает облако тэгов, распределяет по проблемным отраслям, по проблемным районам». Контроль за приемом и исполнением обращений на сайт ежедневный. На его основе определят показатели эффективности работы власти (с соответствующими выводами).

Как подчеркнул Игорь Артамонов, «люди, живущие в Липецкой области, должны почувствовать перемены к лучшему. Они должны быть уверены, что власть слышит их, понимает их проблемы и решает их. Задача, поставленная мне Президентом, – сделать Липецкую область лидером. Качественно улучшить жизнь в регионе. И эта задача будет выполнена»

Владимир КУЛИК. Фото: сайт администрации Липецкой области.