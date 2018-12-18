Липецкий студент вошел в состав Национальной сборной WorldSkills

Конкурсный отбор в Национальную сборную WorldSkills Russia Juniors прошли школьники в возрасте 14-15 лет из 25 регионов России, - сообщает пресс-служба адмиинстрации Липецкой области. Александр - студент группы «Мастер сухого строительства» Липецкого индустриально-строительного колледжа, участник III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Липецкой области стал лучшим по компетенции «Малярные и декоративные работы».

Отборочные соревнования в состав Национальной сборной WorldSkills Russia Juniors прошли 4-7 декабря в Санкт-Петербурге на базе Академии цифровых технологий. Помимо практических навыков при выполнении конкурсного задания, эксперты оценивали психофизическую подготовку кандидатов. Соревнования проводились по 12 компетенциям направления WorldSkills Russia Juniors: «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Малярные и декоративные работы», «Мобильная робототехника», «Парикмахерское искусство», «Полимеханика и автоматизация», «Промышленная автоматика», «Ресторанный сервис», «Сантехника и отопление», «Сетевое и системное администрирование», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Электромонтаж». Из расширенного состава Национальной сборной WorldSkills Russia Juniors впоследствии будут определены участники международных соревнований, включая мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019.

Наша область вступила в движение в январе 2016 года. В ноябре 2018-го прошел III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Липецкой области.

«Дать школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией, и в будущем найти свое место на рынке труда – это очень важно сегодня», – считает врио главы областной администрации Игорь Артамонов.

В большинстве случаев компетенции для юниоров являются адаптацией взрослой компетенции WorldSkills с учетом возрастных особенностей и возможностей юных конкурсантов.