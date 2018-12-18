В Липецкой области на развитие села направлено 630,2 млн. рублей

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, 250,7 млн. рублей выделено из федеральной казны, 379,5 млн. рублей - из областного и местных бюджетов, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Часть этих средств направлена уже на выплату 31 молодой семье и молодым специалистам при рождении детей. Данная субсидия предоставляется участникам программы на погашение основного долга по кредиту, взятому на строительство жилья. Липецкая область одна из немногих в России выделяет деньги на этот вид поддержки.

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Большая часть средств из дополнительного областного финансирования была направлена на строительство восьми офисов врачей общей практики в разных районах. Также в основном за счет областных денег в районном центре Долгоруково построено плоскостное физкультурно-спортивное сооружение с системой дренажа, искусственным покрытием поля, беговыми дорожками, трибуной, раздевалками и ограждением.

«Мы хотим, чтобы люди не уезжали из села, и будем создавать в районах все условия для комфортной жизни. Наша задача - качественно улучшить жизнь во всех городах и селах региона», - процитировали в пресс-службе слова врио главы региона Игоря Артамонова.

Фото: сайт администрации Липецкой области