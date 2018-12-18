Павел Путилин: Нигде в мире село без поддержки не работает

Сегодня на очередной 21-ой сессии регионального парламента депутаты рассмотрели и утвердили изменения в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», - сообщает пресс-служба облсовета.

Доходы и расходы областного бюджета увеличились на 1 млрд. 188 млн. рублей в основном за счет дотаций из федерального бюджета (1 млрд. 186 млн. рублей). Также поступили средства от платной деятельности.

- 1 млрд. 176 млн. рублей мы направили на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам для селян. Главное, сейчас на всех уровнях власти есть понимание, что село без поддержки не работает. И это мировая тенденция, - отметил спикер регионального парламента Павел Путилин. – Сегодня на полках в магазинах у нас всего достаточно. Мы производим столько продуктов, что можем накормить не только Липецкую область, но и несколько соседних регионов. В условиях санкций, пошли еще дальше. Чтобы не быть «сырьевым придатком» Запада, ввели субсидирование процентной ставки по кредитам для селян, также поощряем новые инвестиционные проекты в сельском хозяйстве. Такому плану будем следовать и дальше.

Кроме того, дополнительно 5,5 млн. направлено на закупку лекарств и медицинских изделий для льготников, а также на приобретение лечебного питания для детей-инвалидов.

Также за счет перераспределения бюджетных ассигнований дополнительно профинансированы сферы здравоохранения (1,5 млн. рублей), физкультуры и спорта (14 млн. рублей).

С учетом внесенных поправок областной бюджет в 2018 году по доходам составил 54 млрд. 707 млн. рублей, по расходам 59 млрд. 161 млн. рублей. Дефицит - 4 млрд. 454 млн. рублей.

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На сессии утвержден так же бюджет на следующие три года

В следующем году в Липецкой области построят новые объекты здравоохранения, школы, и сады, спортивные объекты, ФАПы и ДК. Планируется масштабный ремонт дорог и реконструкция мостов в районах области. Как распределятся бюджетные деньги, сегодня обсудили на 21-ой сессии регионального парламента. Депутаты рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется за счет налоговых поступлений – 47,7 млрд. рублей, в том числе за счет налога на прибыль – 42,2% в общей сумме налогов, налога на доходы физических лиц – 27,9%, налога на имущество организаций – 11,7%. Из федерального бюджета в Липецкую область будет направлено 10,8 млрд. рублей.

Львиная доля расходов областного бюджета, 15,4 млрд. рублей, в будущем году будет направлена на реализацию социальной политики. Запланировано строительство жилья для детей-сирот. На эти цели в течение 3 лет потратят 1,7 млрд. рублей. Это позволит обеспечить жильем почти 1 тысячу детей-сирот. Кроме того, предусмотрены в бюджете на будущий год средства на ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а также на социальные выплаты гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- 63% всех средств регионального бюджета пойдет на социальные направления. Это и строительство дошкольных образовательных учреждений. За 3 года будет построено 3 новых детских сада и 8 ясельных корпусов в Липецке, Липецком и Елецком районах. За счет этого появится 2300 дополнительных мест для малышей. Обновится материально-техническая база в образовательных учреждениях, будут внедрены новые методы обучения. В Липецке появится еще одна современная школа в Левобережном округе. Модернизация охватит и сферу здравоохранения. Запланировано строительство сразу нескольких новых объектов, в том числе специализированных корпусов для лечения онкобольных. Для данной категории стоит задача за несколько лет полностью закрыть вопрос с обеспечением лекарствами, - отметил спикер регионального парламента Павел Путилин.

Больше средств, чем в текущем году, 2,2 млрд. рублей, запланировано в бюджете 2019 года на развитие физкультуры и спорта. Из них - 1 млрд. 394 млн. рублей выделяется на строительство многофункционального спортивного комплекса в Липецке. Заложены средства на реконструкцию спортзала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы в Липецке.

На обновление подвижного состава из областного бюджета предусмотрены средства в сумме 815 млн. рублей. В рейсы выпустят 140 единиц транспорта.

На развитие АПК в следующем году из областного бюджета будет направлено 2,5 млрд.руб. рублей. Предусмотрены новые направления предоставления субсидий в данной сфере. Это помощь фермерам на приобретение оборудования для выращивания осетровых рыб, на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота. Субсидии будут выделены также на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов АПК

На жилищно-коммунальное хозяйство – почти 2 млрд. рублей. В будущем году возобновится программа переселения из ветхого и аварийного жилья. На эти цели будут направлено более 17 млн. рублей.

По словам главного финансиста области Вячеслава Щеглеватых, впервые в бюджете области предусмотрены средства муниципалитетам на поддержку инициатив граждан.

Размер дорожного фонда увеличится в следующем году и составит 4,6 млрд. рублей. На эти деньги продолжится строительство дороги «Восточный обход промзоны Липецка», будут отремонтированы мосты в 4 районах области, а также дороги местного значения.

Во время обсуждения главного финансового документа депутаты разных фракций подняли ряд вопросов. Они касались решения проблем обманутых дольщиков, кредиторской задолженности некоторых медучреждений, объема резервного фонда главы региона, а также финансирования других социальных статей. По каждому вопросу парламентарии получили исчерпывающие ответы главного финансиста области Вячеслава Щеглеватых.

До сессии рекомендации депутатов по распределению бюджетных средств были направлены врио главы администрации Липецкой области Игорю Артамонову. Многие из них учтены в представленном на заседании документе. К некоторым вопросам планируется вернуться в процессе исполнения бюджета.

В итоге проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» принят в двух чтениях большинством голосов. Таким образом, доходы областной казны в 2019 году составят 58,5 млрд. рублей. Расходы - 63,4 млрд. рублей. Дефицит - 4,9 млрд. рублей.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.